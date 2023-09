Kellemes nyári meleggel kecsegtette a szeptember a nyaralókat az elmúlt napokban, ám a legtöbb hazai strandon és vendéglátóhelyen véget ért a nyári főszezon. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a hazai turizmus képviselői elégedettek a nyár idei mérlegével, és bár az időjárás időnként kaotikus volt, újabb csúcsokat ért el a külföldi turisták száma. Szeszélyes időjárás ide vagy oda, az ország valamennyi régiójában bővülést mértek a turisztikai szolgáltatók. Magas vendégszámot realizáltak a szálláshelyek, s a vízparti üdülőkörzetek mellett az ismertebb térségek képviselői is nagy látogatottságról számoltak be. Turisztikai szakembereket kérdeztünk arról, vármegyénkben hasonló volt-e a tendencia.

Nagy Viktor, a leveleki strand menedzsere lapunknak elmondta, a szabad vízi strandok az időjárás kegyeire vannak bízva, és a nyár első felének kissé kaotikus időjárása a látogatók számában is megmutatkozott.

– A strandot bezártuk augusztus végén, és kicsit fájó pont az, hogy az igazi meleg csak a nyár utolsó hónapjában érkezett meg. Az augusztus nemcsak az időjárásban, hanem a vendégek számában is javulást hozott, sőt meglepetésünkre néhány többéves tendencia is megdőlt. Általában minden évre igaz, hogy a leveleki strandon augusztus 20-a után csökken a forgalom, ám az idén ez másképp volt, a remek időjárás tömegeket vonzott a vízpartra – mesélte Nagy Viktor.

A menedzser arra is kitért, a nyár végi kiváló forgalom némiképp enyhítette a szezon felénél tapasztalt visszaesést: összességében átlagos szezont zártak, de pontos számokat még nem tud.

– Fontolóra vettük, hogy még szeptemberben nyitva tartunk egy-két hetet, de pont megérkezett a hűvös, szeles idő, és jelentősen csökkent a vízhőmérséklet. Az elmúlt napokban viszont megint kellemes nyári idő volt, úgy vélem, sokan szívesen elcserélték volna a júliusi időjárást a napokban tapasztalhatóra – emelte ki Nagy Viktor, akitől azt is megtudtuk, bizakodva várják a jövő évi szezont, több fejlesztés is tervben van, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokkal fogadhassák a szabad vízi strandok kedvelőit.

Mindig kell valami új

– Nagyon jó szezont zárunk, sok telt házas hetünk volt – mondta Krivács András, a baktalórántházi Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont tulajdonosa, amikor arra kértük, értékelje a mögöttünk hagyott nyári hónapokat.

– A pandémia alatt megtanultuk, hogy a vendégek megtartásához, illetve ahhoz, hogy olyanok is bennünket válasszanak, akik korábban nem jártak nálunk, többre van szükség a finom ételeknél és a minőségi wellness-szolgáltatásoknál. Azóta nagyon sok munkával elértük, hogy a visszatérő vendégeinknek is mindig tudunk valami újdonsággal szolgálni például az ízek terén. A bejelentkezés és a foglalás rendszerén is változtattunk, így kiszámíthatóbb lett az életünk – mondta Krivács András, aki szerint azért tudták kivédeni az elmúlt évek negatív hatásait – járvány, energiaválság –, mert képesek voltak előre gondolkodni, és mindig a vendégek igényeit szem előtt tartva, ahhoz igazodva alakítani a szolgáltatásaikat.

Visszatért az utazási kedv

– Kétféle utazó létezik. Az egyik a nyüzsgő üdülőhelyeken érzi magát jól, a másik a nyugalmat keresi. Azt kell hogy mondjam, egyre többen tartoznak ez utóbbi kategóriába, s mi, vidéki vendéglátók ennek nagyon is örülünk – kezdte a szezon értékelését a vásárosnaményi Hunor Hotel és Étterem üzletvezetője, Kiss Péterné. A szálláshely az idén 41 szobáról 66-ra bővült, és teljes kapacitással működött egész nyáron. – Egyre inkább kezd a beregi térség is bekerülni az ország turisztikai vérkeringésébe, éppen azokat az adottságait kedvelik egyre többen, amiket az imént is említettem: itt csend van, nyugalom, közel a természet, s mindent megkap az utazó, ha szeretne feltöltődni. Épül a sétány a Kraszna partján, ami egy üde színfoltja lesz a városnak, állandó vadászati kiállításunk van, a Hunor Vadászati Kiállítás, amiért szintén szívesen utaznak ide a látogatók, s az aktív pihenést kedvelők két keréken járják be a környéket. Veszprémből, a Balaton környékéről, a fővárosból, a szomszédos vármegyékből érkezett az idén a legtöbb vendég, átlagosan 3-4 napot töltöttek el nálunk – tudtuk meg a szálláshely vezetőjétől, aki külön kiemelte a vadászokat, hiszen az őszi szezonra leginkább ők foglaltak szállást a Hunorban.

Kiss Péternétől megtudtuk, az idei sikeres szezonjuk annak a következetes marketingmunkának is köszönhető, amit évekkel ezelőtt elkezdtek. Egy külön marketingcégük működik, amely a térség turisztikai kínálatát ismerteti meg belföldön, kiemelve Vásárosnaményt, a szállodájukat és a környéket. Ezenkívül a legnagyobb szállásfoglaló portálokon is jelen vannak, s havonta két alkalommal hirdetnek nyereményjátékokat, ami újra és újra rájuk irányítja a figyelmet. A beregiek jószívű vendéglátása ugyancsak jó ajánló ebben a szakmában, a mosoly, az udvarias kiszolgálás és a finom ételek hívószavak a vendégnek. – Ebben az évben kénytelenek voltunk picit emelni az árainkon, de mint a legtöbb vidéki szálláshely, mi is különböző árkategóriákat kínálunk, hogy mindenki a pénztárcájához mérten foglalhasson. Összegzésképp az a benyomásunk, hogy az idén visszatért az utazási kedv, itthon az emberek egyre inkább megtalálják azokat a vidéki értékeket, amikért érdemes bepakolni a bőröndbe.