A nyíregyházi székhelyű PRIMOM Alapítvány különféle módszerekkel igyekszik támogatni a régió kis- és középvállalkozásait. A vármegyeszékhely és Rozsnyó város önkormányzatával, illetve a Rozsnyói Vállalkozásfejlesztési és Tanácsadó Központ segítségével szakmai workshopot rendeztek az alapítvány nyíregyházi székházában hétfőn. A konferencia célja az volt, hogy támogassák, elősegítsék a vállalkozások zöld átállását, fenntarthatósági törekvéseinek megvalósítását tanácsadással, jó gyakorlatok megosztásával.

Vállalatok alkalmazkodási lehetőségei a klímaváltozáshoz – ezzel a címmel tartott előadást Rőczei Norbert, a KÖVET Egyesület munkatársa.

A szakember elmondta, folyamatosan mosódnak el az évszakok, és ezzel párhuzamosan nő az éves átlaghőmérséklet, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében például az elmúlt 40 évben az országos átlagnál nagyobb mértékben, 2-2,5 Celsius fokkal. Egyre gyakoribb az aszály, csökken a talajvíz szintje, nő az erdők sérülékenysége, csökken a biodiverzitás.

– Ezek a folyamatok nem csak az agráriumban éreztetik a negatív hatásaikat. Fontos a vízmegtartás szerepe, bármennyire is kevés az eső, azt a keveset is meg kell tudni tartani – mondta Rőczei Norbert fenntarthatósági szakértő, aki az autóiparból hozott pozitív példát, mégpedig a Fordnak az egyik gyárát, ahol esőkerteket alakítottak ki, és az üzem tetején hatalmas zöldterületeket, melyek segítenek a gyorsan lehulló csapadékot megtartani.

A szakember szerint a jövőben felértékelődhet például az ipari víztisztítás szerepe is, erre hazánkban is vannak már jó példák, így a BorsodChemnél is, akik a Sajó vizéből szerzik be a különféle munkafolyamatokhoz szükséges vizet, de már gondolnak arra, mi lesz akkor, ha tartósan alacsony lesz a folyó vízszintje. Rőczei Norbert előadásában további példákat hozott fel a zöld átállásra, úgy, mint az olyan parkolók kialakítása, ahol a napelemek biztosítják a gépkocsiknak az árnyékot.

A fenntarthatósági szakértő beszélt még a körforgásos gazdaság térnyeréséről: vannak cégek, akik ilyen rendszerben gyártanak például farmernadrágot vagy telefont.

– Komposztálni nem csak otthon, a kertünkben lehet, hanem akár egy 1000 főt foglalkoztató nagyvállalatnál is, ipari szinten – emelte ki Rőczei Norbert.

A PRIMOM Alapítvány hétfői konferenciáján szó volt még a digitalizációról és a mesterséges intelligenciáról is. A Digitaltech EDIH ágazati digitalizációs vezetője, Tordai Balázs elmondta, ezen a téren komoly lemaradásunk van az európai országokkal szemben – a szakember előadásáról lapunk egy későbbi számában számolunk be.