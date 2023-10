A vásárosnaményi Gerzsenyi László Tiborné Angelika férjével érkezett Nyíregyházára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának helyi termékeket népszerűsítő rendezvényére.

Lapunknak elmondta, többféle mézzel érkeztek a vármegyeszékhelyre. Foglalkoznak a méhészet hagyományos fajtájával, de miután látták, hogy ezen a területen megállt a piac és nem igazán sikerül rentábilisan működni, belefogtak a bioméhészetbe és az apiterápiába.

Ketten, két telephelyen közel kétszáz méhcsaláddal foglalkozunk – folytatta Gerzsenyiné Angelika. Hozzátette, az időjárás jó volt, a méhecskék egészségesen kiteleltek, így tavasszal egészséges méheket nyitottak fel. Az értékesítés terén már tavaly novemberben jelentkeztek a problémák, így a korábban bejáratott, úgynevezett hordós értékesítéssel felhagytak, és egy másik úton indultak el.

– A nyomott árak miatt elindultunk egy másik úton, és kitelepültünk különféle rendezvényekre. Huszonkét évig egészségügyi dolgozó voltam, hozzászoktam, hogy az embereken segítek, de a Covid miatt nem tudtam visszamenni dolgozni. Ekkor, 2022 májusában kezdtem el foglalkozni az apiterápiával. Azóta az emberek célzottan keresnek minket, nagyon sok helyen jártunk már. Mindig igyekszem beszélni a méz helyes fogyasztásáról. Az apiterápiában egyre többen hisznek, keresnek minket. Voltunk már több vármegyei rendezvényen, fesztiválon, falunapon: Nyírmada, Tákos, Csaroda, a beregi falvakban volt a legnagyobb az érdeklődés. Panyolára is kitelepültünk, az elkövetkezőkben pedig igyekszünk iskolákba, óvodákba eljutni a termékeinkkel – sorolta a nyíregyházi rendezvényen a vásárosnaményi méhész, akitől megtudtuk, méhészetük még nincs gépesítve, így maguknak, egy szűrő segítségével, kézzel töltik meg az OMME-s üvegeket.

– Teljesen kézműves formában dolgozunk a férjemmel. Szeretnénk fejleszteni, de ehhez pályázatokra van szükségünk, így folyamatosan figyeljük az agrárminisztériumi pályázatokat és az egyéb forráslehetőségeket is – zárta a beszélgetést Gerzsenyiné Angelika.

Lekvárok és szószok

Kokas Evelin Ökörítófülpösről érkezett a vármegyeszékhelyre, standja roskadásig volt megpakolva különféle lekvárokkal és szószokkal.

– Családommal tizenöt éve főzünk szilvalekvárt, ami egy teljes hetes munka, de mindig jól érezzük magunkat. Mi otthon is azt esszük, amit helyben megtermelünk, ezzel is óvva az egészségünket, és nem a különféle multikban vásárolunk. Két éve szélesítettük a palettánkat, a szilvalekvár mellett főzünk meggy-, eper- és somlekvárt is, az idén pedig már fűszeres paradicsomszószt és ételízesítőt is készítünk. Ezekhez a hozzávalókat a saját kertünkből szerezzük be, a zöldségeket pedig sóban tartósítjuk. Egyéb tartósítószert nem használunk, az ételízesítő pedig egy régi családi recept alapján készül. Nincsenek alkalmazottaink, a barátnőm családja segít be nekünk. A termékeink nagy részét helyben, azaz Ökörítófülpösön értékesítjük, egy ideje már megrendelésre is dolgozunk. Az értékesítésben nagy előrelépést jelentetett a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület segítsége, az egyesület mátészalkai boltjában is ott vannak a lekvárjaink, szószaink, nekik is sokat köszönhetünk. Ebben a boltban egyébként negyven-ötven helyi termelő termékei vannak jelen, így nem csak mi, hanem a régió termelői is sokat köszönhetnek nekik – mondta Kokas Evelin a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának nyíregyházi rendezvényén, mely a vármegyei kistermelők megsegítését, termékeik népszerűsítését célozta meg.