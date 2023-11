A kormány és a megyei jogú városok közötti együttműködés, s a kiemelt fejlesztési program eredményeivel nap mint nap találkozhatunk Nyíregyháza különböző pontjain.

A múlt héten jelent meg a Modern Városok Program felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, ebből az apropóból tartott sajtótájékoztatót csütörtökön dr. Podlovics Roland alpolgármester és Hagymási Gyula kabinetvezető, akik úgy fogalmaztak: Nyíregyháza a program nyertesei közé tartozik, sikerült a városvezetésnek valódi tartalommal megtölteni a 100 milliárd forintos csomagot.

Dr. Podlovics Roland kifejtette: nehéz helyzetben volt 2010-ben a városvezetés: félbehagyott projekteket és 23 milliárd forintos adósságot örököltek, ez utóbbi konszolidációjára 2013-ban és 2014 került sor. 2015-ben írták alá az együttműködési megállapodást a kormánnyal, amelynek a konkrét eredményeit csak most tudják értékelni.

– A program keretében 74 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, és van néhány, amely jövőre fejeződik be. A Modern Városok Programmal párhuzamosan, és azzal részben összefüggésben egyéb kormányzati támogatások is érkeztek ebben az időszakban Nyíregyházára, így például előbb egy 18,6, később egy 8 milliárdos út- és járdaépítési forrás, így áll össze a 100 milliárd forintos állami fejlesztési csomag – részletezte az alpolgármester, Hagymási Gyula kabinetvezető pedig felsorolta azokat a Modern Városok Programban megvalósult projekteket, amelyek mára szerves részét képezik Nyíregyháza sport, kulturális és gazdasági életének, vagy éppen a közlekedésnek.

Élményszerű csobbanás

– Két részre oszthatóak a projektek attól függően, hogy az önkormányzat vagy az állami szektor szereplői valósították meg. Első csoportba tartozik az Európában is egyedülálló Nyíregyházi Atlétikai Centrum és a háromcsillagos sportszálló megépítése – 2022-ben e modern csarnokban rendezték meg az országos fedettpályás atlétikai bajnokságot – említette a kabinetvezető. Hozzátette, ezeket a fejlesztéseket a társadalmi igényeket figyelembe véve hozták létre, az atlétikai centrumban például a városlakók is sportolhatnak.

– Az állatpark Jégkorszak attrakciója – a munkálatok 2024-ben fejeződnek be – is újdonságnak számít Közép-Európában. A 12 méter magas sziklarendszer tetejére egy 350 méter hosszú folyón csónakokat helyeznek el, amelyekről az egész állatpark és Sóstó is látható lesz, ahogy Hagymási Gyula fogalmazott: egy élményszerű csobbanással a végén. Beszélt a Rózsakert Szabadtéri Színpad felújításáról is, mint mondta, ezt az utolsó pillanatokban sikerült elkezdeni. Miután önkormányzati tulajdonba került, a Kállay-házat is felújították, ami már ikonikus épülete a Benczúr Gyula térnek és egyben országos műemlék.