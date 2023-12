Alig múlt el a karácsony, máris elindult a szilveszteri vásárlási dömping. Az időszak slágertermékei a virs­lik, pezsgők, a malachús, és nem maradhat el a lencse sem. Az ünneplés hozzávalóihoz a tavalyinál némiképp drágábban, 10–15 százalékkal magasabb áron lehet hozzájutni, de mivel az üzletek számos akcióval készülnek, akár a tavalyi árakon is beszerezhetjük az óév búcsúztatásához szükséges ételeket, italokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye szerint a vásárlók többsége a minőségi virslit teszi a kosarába szilveszter előtt, e termékek népszerűségét pedig jelzi, hogy az éves fogyasztás negyedét is kiteheti a szilveszterkor asztalra kerülő virsli mennyisége.

A NAK és a Magyar Húsiparosok Szövetsége a belföldön készült virsliket ajánlják, mert ezek illeszkednek leginkább a hazai fogyasztók igényeihez, ráadásul megbízhatóak és ellenőrzöttek.

Az év utolsó hétköznapján, pénteken a Búza téri piacon is rengetegen vásároltak, mindenki igyekezett a lehető legjobb áron a legkiválóbb minőségű hozzávalókat beszerezni. És hogy mit vásárolnak a legtöbben, ha szilveszteri húsról van szó? Erről Jávor János, a Jávor Húsbolt tulajdonosa beszélt lapunknak.

Jöhet minden, ami füstölt

– A szilveszteri malac már nem olyan népszerű termék, mint amilyen néhány éve volt. Ez leginkább azért van, mert nagyon felment az ára az elmúlt időszakban, akár 4–4500 forint is lehet kilója. Helyette bőrös, perzselt süldőhúst árulunk, aminek nem csupán a vételára kedvezőbb, hanem sokkal húsosabb is. Így a vásárló duplán jól jár, mivel kevesebbért szerezheti be a hozzávalót, és a végeredmény is finomabb lesz – hangsúlyozta a tulajdonos. Jávor János azt is elárulta, az ünnepi ételek között sokak asztalára kerül ilyenkor korhelyleves, ezért előszeretettel vesznek az emberek különféle füstölt húsokat.

– A füstölt tarja és darabolt comb, a füstölt kolbász nagyon népszerű, ráadásul az utóbbit a lencsés ételekhez is szívesen fogyasztják a vásárlóink. Ilyenkor virsliből is többet vesznek az emberek, és azt tapasztaljuk, hogy inkább a drágább, ám sokkal jobb minőségű árut keresik. Ennek kilója 3000 forinttól indul. Persze lehet ennél sokkal olcsóbban is vásárolni, ám a rosszabb minőségű terméket nem véletlenül hívják rudacskának vagy pálcikának. A hazai szabályok ugyanis pontosan előírják, mekkora hústartalommal kell rendelkeznie a virslinek, annak pedig, ami ezt nem éri el, más nevet kell adni. Baromfihúst ilyenkor szinte senki sem vesz, de ezt a népi babonák nem is javasolják – tudatta Jávor János.

Bevált szokások

Az ünnepi hozzávalókért kereste fel a Búza téri piac árusait Harangi Ferencné is, aki már többéves „menetrend” szerint készül az év utolsó napjára.

– A férjemmel nyugdíjasok vagyunk, a szilvesztert is otthon töltjük, nem lesz nagy mulatság. Ahogy minden évben, úgy az idén is a gyermekeim érkeznek hozzánk vacsorára. Lesz lencsefőzelék sült kolbásszal és tükörtojással, malacsült és valamilyen könnyedebb virslis étel is. Ez utóbbiba az idén igyekszem valamilyen csavart vinni, mert a sima, főzött verziót már mindenki unja, ezért tésztában fogom kisütni – osztotta meg lapunkkal az ünnepi menüt Harangi Ferencné. A nyíregyházi nyugdíjas azt is elárulta, a szilveszteri koccintást az idén is előrébb hozzák, nem éjfélkor csörrennek majd a poharak.

– A fiamék a közös vacsora után a nyakukba veszik a várost, és a barátokkal a Kossuth téren búcsúztatják majd az esztendőt. Ennek ellenére nem hagyjuk ki a koccintást, amint elfogyasztottuk az ünnepi ételt, koccintunk a következő évre – tette hozzá.

Sokba kerül a készülődés

– Nem veszek drága, vagy ahogy manapság mondják, prémiumdolgokat, de még így is nagy összeg lesz minden hozzávalót beszerezni szilveszterre – ezt már Bódi Angéla mesélte lapunknak, akivel szintén a piacon beszélgettünk az ünnepi készülődésről.

– Pezsgőből mindig édeset veszek, de megdöbbentő, hogy egy megfelelő minőségű italt már alig lehet találni ezer forint alatt. A lencsét a család nem szereti, így az nálunk biztosan nem lesz, a virsli helyett pedig sült kolbász kerül az asztalra. Tudom, a többség ilyenkor nem vesz baromfihúst, de mi nem vagyunk babonásak, ráadásul a férjem imádja a mézes-mustáros csirkét, ezért az sem maradhat ki az ünnepi menüből – mesélte a fiatal anyuka.

És ha már szóba került a pezsgő: az idén visszaesés volt tapasztalható a pezsgőpiacon, ám az ünnepek közeledtével megfordult a tendencia. Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak azt nyilatkozta, szeptemberben volt a fordulat, akkor tért vissza az élet a pezsgőpiacra. A gyengébb minőségű termékek alól kicsúszni látszik a talaj, egyre többen térnek vissza a minőségi pezsgőkhöz, ráadásul az áremelkedés is alatta maradt az előrejelzett értéknek: a legsúlyosabb infláció közepette sem haladta meg a 20 százalékot.