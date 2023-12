Együttműködési megállapodást kötött egymással a MAGOSZ és a FIDELITAS, a megállapodáshoz csatlakozott a MAGOSZ Gazdasszony Tagozata illetve Ifjú Gazda Tagozata is. A felek kihangsúlyozták, hogy együttműködésük már hosszabb időre nyúlik vissza, melyet a jövőben is tovább kszeretnének folytatni, ennek érdekében pedig írásos formában is megerősítik összefogásukat.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke beszédében kiemelte, hogy komoly kihívások előtt állnak a gazdálkodók, ezért még inkább felértékelődik az összefogás jelentősége. Folyamatos építkezés van a MAGOSZ-ban, minden vármegyében megalakítottuk a Gazdasszony Tagozat illetve az Ifjú Gazda Tagozat területi szervezeteit is és most megerősítettük a FIDELITAS-szal való együttműködésünket is. Ahhoz, hogy legyen a gazdálkodóknak, a családoknak jövő, lehetőség, ahhoz fontos az összefogás. A FIDELITAS hozza a politikát, mi azonos érvek mentén a szakmát. Farkas Dániel, a FIDELITAS elnöke felszólalásában kihangsúlyozta, hogy a FIDELITAS és a MAGOSZ céljai azonosak, hiszen mindkét szervezet kiemelten fontosnak tartja az anyaországi és a határon túl élő magyar fiatalok képviseletét és támogatását. Óriási erő van a fiatal gazdák együttműködésében, akik sok esetben már mindkét szervezetben szerepet vállalnak. Számítunk rájuk a vidéki értékek megőrzésében és a magyar érdekek hatékony európai képviseletében is – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.