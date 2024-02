A diákmunkának nem csak nyáron van szezonja, a fiatalok egész évben szívesen vállalnak munkát. Bizonyos ágazatokban, ahol szakemberhiánnyal küzdenek a munkáltatók, szükség is van rájuk. Ez a tendencia évek óta megfigyelhető, s a munkaerő-közvetítők is megerősítik, folyamatosan nő a diákoknak szóló álláshirdetések száma, a fővárosban szignifikánsan, de a megyeszékhelyeken is bőven akadnak üres pozíciók, ahová elsősorban diákmunkásokat várnak.

Állandó bevételi forrást jelent

– Sokakban él a tévhit, hogy a diákmunkának csak a nyári időszakban van létjogosultsága, holott egész évben van lehetőség diákokat foglalkoztatni, mi több, ez egy jól működő és költséghatékony alternatíva a cégeknek. A diákoknak sem csak nyáron van szükségük pénzre, megélhetési költségeik, tanulmányaik finanszírozása sokba kerül, s a mi régiónkban az sem ritka, hogy a szüleiket is támogatják a fiatalok. Tény, hogy a szezonalitás miatt nyáron több a lehetőség, ugyanakkor az alkalmi munkák a teljes portfóliónk csak egy részét képezik, ennek köszönhetően állandó bevételi forrást tudunk biztosítani minden dolgozni akaró diáknak – mondta el kérdésünkre Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetője. Megtudtuk, ma már a diákmunka ágazattól függetlenül, szinte bármilyen környezetbe jól integrálható.

– A termelővállalatoktól kezdve az ügyfélszolgálatokon és a kereskedelmi egységeken át egészen a kutatóközpontokig találkozhatunk diákmunkásokkal, több partnerünknél gyakornoki pozíciókkal „kínálják meg” őket, ami már nem csupán a pénzkeresésről szól, sokkal inkább szakmai tapasztalatszerzésről, karrierépítésről, vállalati oldalról pedig utánpótlás-nevelésről – fűzte hozzá a munkaerő-közvetítő cég szakembere.

Kompetenciák és előnyök

Megkérdeztük, milyen készségek, kompetenciák jelentenek előnyt ebben a szegmensben. Mozgi-Járosi Dorina azt válaszolta: ez nagyban függ az adott munkakörtől.

– A gyakornoki és junior pozíciókat leszámítva általában alap- vagy középfokú végzettséghez kötött munkákra hirdetnek meg helyeket, emiatt a belépési küszöb is alacsony. Hozzá kell tenni, hogy a mai fiatalok a speciális feladatokkal is jól elboldogulnak, ők már beleszülettek a digitális világba, számukra nem kihívás a felhasználói szintű számítógépes ismeretek megléte vagy az idegen­nyelv-ismeret, így akár tolmács pozícióban is el tudnak helyezkedni. Fontos, kérdés, hogy mennyit kereshetnek. Vannak hasonlóságok, de ahogy a nagybetűs életben, úgy a diákmunkánál is cégenként és pozíciónként változik a bérezés. A kiindulási pont a mindenkori bruttó minimálbér, valamint a garantált bérminimum, ehhez viszonyítva alakulnak az órabérek. Előbbi jelenleg 1534 forint, utóbbi 1874 forint óránként. Ennél alacsonyabb senkinek nem lehet a bére, természetesen magasabb igen. A 25 év alattiak SZJA-mentessége a diákmunkára is vonatkozik, így az említett bruttó órabérek az ő esetükben is nettóban értendők – mondta Mozgi-Járosi Dorina.

Formálhatóak, tanulékonyak

Vitathatatlan, hogy a kékgalléros munkavállalók tudnak a leggyorsabban elhelyezkedni a térség munkaerőpiacán, a multicégek folyamatosan szerződésben állnak az iskolaszövetkezetekkel, de rajtuk kívül a kisebb vállalkozások is toborozzák az egyetemistákat, középiskolásokat.

Tomek Péter cége értékesítéssel és piackutatással foglalkozik, call centeres telephelyei Nyíregyházán és Debrecenben működnek, közel 70 munkavállalóval. Elmondása szerint, a mai fiatalok nem ijednek meg a munkától, kitartóak, rugalmasak, jól formálhatóak. Szeretnek tanulni, ami új dimenziókat is megnyit előttük a munka világában.

– Mi szem előtt tartjuk, hogy a diákmunkás elsősorban diák, aki elsődlegesen a tanulmányaira fókuszál, ezért nálunk minden diákmunkás annyi műszakot vállal, amennyit szeretne, rugalmasan kezeljük a munkaidő-beosztásukat. Általában heti 2-3 műszakot visznek, ami azt jelenti, hogy a hét többi napját szabadon töltik, tanulhatnak, pihenhetnek. A telefonos munkavégzés fizikailag nem megterhelő, ez ugyancsak mellettük szól. Diákmunkában nem feltétlenül elvárás a szaktudás, de némi betanulási idő mindenütt szükséges, legyen szó bolti kisegítőről, gyorséttermi pozícióról vagy adminisztrációról. Profilunkból adódóan nálunk a kommunikációs készség számít, amit célirányosan fejlesztünk is, jól kell tudni érvelni, s bizonyos szintű csapatmunka is elvárás– jegyezte meg a cégvezető.

A munkaerő-közvetítő cégtől kapott információk szerint, 2023-ban hozzávetőlegesen 3300 diákot közvetítettek ki különböző vállalkozásokhoz a nyíregyházi és mátészalkai térségekben.

Ez a szám csak hozzávetőleges, mert más iskolaszövetkezeteken keresztül, illetve nyáron az önkormányzatok által fenntartott intézményekben is dolgoztak diákok. A munkavállalás első lépése, hogy regisztráljanak valamelyik iskolaszövetkezetnél.

A diákmunka szabályait a Munka Törvénykönyve lefekteti. A törvény szerint a munkaviszony egy írásban rögzített szerződéssel kezdődik. Ennek a dokumentumnak tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt és a munkaviszony időtartamát. Fontos, hogy ezektől a cég nem térhet el addig, amíg a szerződés érvényben van!