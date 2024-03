Az európai gazdatüntetések és EP-választások közelsége enyhülést hozott a mezőgazdaságra nehezedő „zöld nyomás” terén – fogalmazott a Gávavencsellőn megtartott csütörtök esti gazdafórumon dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Hozzátette, a Közös Agrárpolitika (KAP) egyes pillérén keresztül február 29-ig 14 jogcímen, összesen 350,5 milliárd forint kifizetés történt meg, június 30-ig pedig további 174,3 milliárd forint kiutalása várható.

Az államtitkár a helyi általános iskola aulájában megtartott fórumon elmondta: az európai, így a hazai gazdálkodók nyomására uniós szinten visszavonták a növényvédelmi rendeletet, a parlagoltatási szabályokban elfogadták a derogációt, ezzel párhuzamosan pedig a KAP egyszerűsítési folyamata is elindult.

Berecz János, Gávavencsellő polgármestere is szólt a környékbeli (Paszab, Buj, Ibrány) gazdálkodókhoz. – Mindenki tudja, milyen problémákkal kell szembenézniük a magyar agrárium szereplőinek. Itt a háború, Ukrajna, a gabona, a GMO-szennyezettség. Sokszor mondják nekem a gávavencsellőiek, hogy „polgármester úr, nem lennék a helyedben…” Most én azt mondom, én sem lennék 2024 tavaszán a gazdák helyében. Ezeknek a problémáknak a megtárgyalására és az aktualitások megbeszélésére is remek alkalom ez a fórum – fogalmazott Berecz János.

Dr. Vinnai Győző is részt vett a csütörtöki rendezvényen. A térség országgyűlési képviselője elmondta, nagyon hálás azért, hogy a magyar gazdák a járvány és a háború alatt el tudták élelmiszerrel látni az országot.

– Nekünk, országgyűlési képviselőknek olyan törvényeket kell hoznunk, hogy megvédjük a gazdálkodókat, hogy tudják a munkájukat végezni, még a brüsszeli nyomás ellenére is – emelte ki dr. Vinnai Győző. Román István vármegyei főispán is méltatta a gazdák elhivatottságát és hitét, munkáját.

– A kormányhivatal igyekszik minden szakmai segítséget megadni a térség gazdálkodóinak. Ha a problémák gyökerét keressük, akkor eljutunk azokhoz a brüsszeli döntéshozókhoz, akik nem tekintik partnereknek az agrárium képviselőit. Nem azokat képviselik, akik megválasztották őket, hanem a saját, illetve a nyugati háttérhatalmak érdekeiket akarják előtérbe helyezni – fogalmazott a gávavencsellői gazdafórumon Román István vármegyei főispán.

Kaponyás László, a kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztési főosztályának vezetője az agrártámogatások kifizetésének jogszabályi kereteiről, változásairól beszélt, majd Rácz Imre vetett fel komoly agrárpolitikai kérdéseket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke beszéde elején megköszönte a közelmúltban megszervezett záhonyi gazdatüntetés szervezőinek a munkáját, illetve a vármegyei gazdák részvételét is.

– A nyugat-európai gazdademonstrációs hullám érzékelteti, hogy a mezőgazdaságból élők, a vidéki életmódhoz ragaszkodók olyan indulatokat tudnak kiváltani, ami miatt össze tudnak fogni közös érdekeik, szándékaik érvényesítése érdekében. Fentiekhez kapcsolódóan számunkra jól érzékelhető, hogy túlzott az a „zöld lobbi”. Ha nem termeljük meg a mi kultúránk alapját jelentő kenyérhez a búzát, és tovább csökken az élelmiszercélú állatállományunk is, akkor mi is áttérünk a bogár-rovar alapú étkezésre? – tette fel a kérdést a vármegyei elnök.

Rácz Imre szerint hazánk mezőgazdasági potenciálja még mindig ezen felüli mértékű, nem lenne szükséges az étkezési szokásaink ilyen mértékű és irányú átalakítására. A magyar társadalom nagy része elutasítja, igazából csak divatnak, hóbortnak tartja ezt az étkezési kultúrát.

– Nem szeretjük gazdálkodóként, hogy ezek a „vívmányok” egyáltalán szóba kerüljenek. Sajnos azonban egyre jobban a termelési kedv ellen hatnak a pénzügyi és piaci körülmények is. Jelenleg egy kilogramm kenyér ára ezer forint körül mozog már, és csak mintegy az egynegyedét teszi ki a búza, mint alapanyag-ár, amiből a gazdálkodók csak legfeljebb 60 százaléknyi részt kapnak meg. De nem jobb a helyzet továbbra sem az alma, akár étkezési, akár ipari minőség ára esetében sem. Gazdálkodóként nem érezzük a belső piacok hatékony védelmét. Több zöldségből, hagymából, burgonyából importra szorul az ország, mert annyira lecsökkent a termőterület – sorolta a vármegyei elnök.

Rácz Imre a gazdatüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, az olasz, német és francia gazdákkal párhuzamosan Magyarországon is egyeztetés alatt van a demonstráció folytatása.