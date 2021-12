– Tudjuk, hogy az emberek már csak legyintenek, ha megint azt hallják, hogy nyílt lángot soha nem hagyunk felügyelet nélkül. Tűzálló alátétre tesszük, s ha kimegyünk a helyiségből, eloltjuk a gyertyát, a mécsest, nem játszunk a tűzzel – fogalmazott Rutkai-Dér Vivien, és nyomatékosította: ruhát ne szárítsunk és tüzelőt, éghető anyagot sose tároljuk a kályha mellett, hiszen bármikor kipattanhat egy szikra, amely meggyújthatja a közelben levő dolgokat. Érdemes egy szikrafogót elhelyezni – tanácsolta a szóvivő, aki arra is figyelmeztetett: az égő cigarettacsikk továbbra is sok tűz okozója, ahogy a tűzhelyen felejtett étel miatt is többször riasztják a tűzoltókat. – Ha a sütőben felejtettük a csirkét és már füstöl, kapcsoljuk ki a sütőt, de ne nyissuk ki az ajtót, mert az oxigénnel telt levegő miatt kicsapnak a lángok – hozott példát a főhadnagy. Majd kitért a kéményekre, s nem véletlenül.