A vádirat lényege szerint a férfi 2021. május 5. napján reggel Tiszabecs közelében egy ismeretlen személy megbízásából átvette az 5.500 doboz cigarettával megpakolt gépkocsi vezetését ezért, hogy azzal Nyíregyházáig közlekedjen. Tunyogmatolcs felől haladt Győrtelek irányába a főúton, amikor észlelte, hogy a pénzügyőrök szirénázó szolgálati gépkocsijukkal meg akarják állítani. A pénzügyőrök jelzésének a vádlott nem tett eleget, hanem gyorsítani kezdett a főúton, ahol egyébként 70 km/h sebességkorlátozó és előzni tilos jelzőtábla is ki volt helyezve. Átlépte gépkocsijával a záróvonalat, és így előzött egy kocsisort a balra ívelő útkanyarulatban. Ekkor vette észre, hogy szemből is jön egy szirénázó és villogó szolgálati gépkocsi, ezért bevágott a megelőzni szándékozott kocsisorba, ennek során eltúlzott sebessége miatt a szalagkorlátnak ütközött, majd nekicsapódott egy szabályosan közlekedő gépkocsinak, melyet több méterrel előre is lökött az úton.



A vádlott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a balesetben megsérült vétlen gépkocsi vezetőjének, kiugrott a járművéből, és megpróbált elfutni a közeli bokros területen. Ez azonban nem sikerült neki, mert az odaérkező rendőrök elfogták.



A balul sikerült menekülése során az ügyészség szerint a vádlott két bűncselekményt is elkövetett, egyrészt a közúti veszélyeztetés bűntettét, másrészt a segítségnyújtás elmulasztásának minősített bűntettét. Ezen bűncselekmények miatt az ügyészség azt indítványozta a vádiratban, hogy a bíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje a vádlottat, szabjon ki vele szemben pénzbüntetést és tiltsa el a járművezetéstől is.





Az eljárás a Mátészalkai Járásbíróságon folytatódik.

Az ukrán eredetű cigaretta szállításáért már korábban, egy másik eljárásban megkapta a büntetését a vádlott.



A mellékelt fotókon a vádlott által vezetett gépkocsi látható a baleset utáni állapotban.



- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -