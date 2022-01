A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint a jelenleg hasonló bűncselekmény miatt börtönbüntetését töltő I. r. vádlott élettársa volt a tulajdonosa egy ismert magyar húsipari vállalkozásnak, melynek volt megyénkben egy másik cége is. Mindkét cég tényleges irányítását az I. rendű vádlott végezte. Ő határozta el azt, hogy megyénk egyik településén húsüzemet létesít, melynek berendezéséhez, felszereléséhez európai uniós és magyar állami támogatásokat fog igényelni. El is készítettek ennek alapján egy költségvetést 200 millió forintról az üzem beruházására, melyből 178 millió forint lett volna a támogatás.



A támogatást részletekben fizette az állam, így az első részlet lehívásához - ami 76 millió forint volt -, a vádlottak olyan valótlan tartalmú és hamis okiratokat nyújtottak be, melyeken az szerepelt, hogy különböző gépeket vásárolt a szabolcsi cég egy szlovák gazdasági társaságtól, azonban a valóságban ilyen nem történt. A fiktív okiratokat kiállító szlovák céget a III. rendű vádlott képviselte. A támogatás következő részletének kifizetéséhez is fiktív okiratokat nyújtottak be a vádlottak, azonban a hatóság a kifizetés előtt a helyszínen kívánta ellenőrizni a gépek üzembehelyezését. Ennek érdekében felhívták az I. és II. rendű vádlottakat, hogy mutassák meg a szabolcsi település határában lévő telephelyen állítólagosan üzemelő, berendezett húsüzemet, azonban a vádlottak a telephelyen nem voltak hajlandók megjelenni. A hatóság a második részlet kifizetését elutasította, amikor pedig kiderült, hogy az első részletből, azaz a 76 millió forintból sem vásároltak gépeket, azt is visszakövetelte a vádlottaktól.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a vádlottakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak beismerő vallomást tesznek, és nem kérik a tárgyalás megtartását, akkor az I. rendű vádlottat 1,5 év végrehajtható börtönbüntetésre, társait felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a bíróság.



Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.



- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -