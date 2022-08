Sokan arra számítottak, hogy az orosz-ukrán háború miatt jelentősen visszaesik a cigarettacsempészek száma, azonban a híreket látva és hallva úgy tűnik, nincs sokkal kevesebb eset, de az országba belopni akart adózatlan cigaretta és dohány mennyisége, valamint értéke drasztikusan csökkent. A határátkelőkön tapasztalható helyzetről, a csempészek módszereiről Simon-Fodor Henriettel, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága sajtóreferensével beszélgettünk.

Új kihívás, új feladatok

– Az Ukrajnában dúló háborús konfliktus miatt az ukrán-magyar határszakaszra a NAV fokozott figyelmet fordít, hiszen a szomszédban zajló események miatt megváltozott a határátlépők összetétele, megnőtt a háború elől menekülők száma, elsősorban nők és gyerekek érkeztek a határátkelőkre. A kialakult helyzethez alkalmazkodva könnyített vámeljárást végeznek a pénzügyőrök a várakozási idő rövidítéséért, illetve a kilépő segélyszállítmányok soron kívüli kiléptetése is a speciális protokoll részét képzik – mondta a sajtóreferens a változásokról, miközben hangsúlyozta: a könnyítések mellett a biztonsági és védelmi kockázatok minimalizálására a ki- és belépő forgalom esetében is vizsgálja a NAV, hogy tiltó-korlátozó rendelkezés hatálya alá eső árut tartalmaznak-e az úticsomagok, járművek.

A kialakult események természetesen hatással voltak a nem kereskedelmi áruforgalomra is. A NAV munkatársainak új kihívást jelentett és feladatokat adott az új helyzet, melyek megoldása közben meg kellett felelniük a kormányzati előírásoknak és a hatályos vámjogszabályoknak egyaránt.

– A határra érkezők személyi összetételének változásával egyidejűleg a jogellenes cselekmények száma is drasztikusan csökkent. Bár érdemes megjegyezni, hogy voltak olyanok is, akik visszaéltek a kialakult helyzettel és illegálisan próbáltak bejuttatni különböző adózatlan dohánytermékeket az országba, igaz, 2022 első féléve nagymértékben eltér a korábbi évektől – jegyezte meg Simon-Fodor Henriett, s a NAV honlapján elérhető adatok ezt alá is támasztják.

Százmillió szál

Tavaly az első félévben 8556 esetben jártak el a NAV munkatársai, s lefoglaltak 106 millió 487 ezer szál cigarettát, 52 743 kilogramm egyéb dohányterméket, valamint finomra vágott dohányt 9893 kilogrammot. Ezek összértéke meghaladta a 14 milliárd 451 millió forintot. Ez év első hat hónapjában az látjuk, idén jelentősen nem lett kevesebb eset, 8421 alkalommal 11 millió 422 ezer szál cigarettát, 4701 kilogramm finomra vágott, valamint 4315 kilogramm egyéb dohányterméket foglaltak le, melyek értéke meghaladja az 1,3 milliárd forintot. Vagyis az aktivitás nem változott, de a behozni akart, vagy már itthon lefoglalt cigaretta és dohány mennyisége, s így az értéke is jelentősen kevesebb lett.

– Általánosságban elmondható, hogy a csempészekkel szemben alkalmazott módszerek, eszközök nagyjából azonosak mind a személy- és a nem kereskedelmi, mind a kereskedelmi jellegű áruforgalomban – fűzte hozzá a sajtóreferens, majd a csempészáruk kiszűrését segítő módszerek közül az egyik legfontosabbnak nevezte a kockázatelemzést, amely különböző kockázati szempontok értékeléséből áll.

– Emellett szakképzett kutatószolgálat, keresőkutyák, csomagröntgen, a kereskedelmi jellegű áruforgalomban röntgenberendezés segíti az illegális szállítmányok felderítését a határátkelőhelyen – sorolta Simon-Fodor Henriett, s megtudtuk, az ellenőrzést végző állomány képzése is folyamatos, hogy minél naprakészebb információkkal rendelkezzenek a feladat ellátásához.

Módszerek sokfélesége

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az elkövetési módszerekben sem történt nagy változás.

– Az esetek többségében a csomagokat, vagy az éppen viselt ruházatot használják a dohánytermékek elrejtésére. Emellett a csempészek előszeretettel rejtik el a csempészárut a gépjárművek gyári rekeszeibe, a kárpit alá, az „A” oszlopba, a váltóboxba, a műszerfalba, a járó- és pótkerékbe, a kerékjárati üregekbe – végezett gyors rejtekhelyleltár a sajtószóvivő.

– Emellett vannak olyanok is, akik nem csak a jármű adta gyári lehetőségeket használják, hanem az autó átalakításával teremtenek extra teret az adózás alól elvont termékek tárolására, esetükben leggyakrabban dupla padlózatban, üzemanyagtartályban vagy akár a kipufogórendszerben is találtak már adózatlan termékeket a NAV munkatársai – mutatott rá módszerek sokféleségére Simon-Fodor Henriett. Kereskedelmi áruforgalomban pedig előfordul, hogy fedőárut használnak a csempészett cigaretta és dohány elrejtésére.

– Volt már példa arra, hogy az adózatlan cigarettát pellet, vagy kövezetkocka közzé rejtették el, de előfordul az is, hogy csak a szállított árucikk megnevezésénél tüntették fel egy másik termék nevét (például: fűrészáru), míg a raktérben csak a csempészett cigaretta lapult – mondta példaként. És az is megtörténik, hogy a NAV munkatársai a határ közelében – ahogy tették ezt nemrég Záhonynál – észrevett gyanús autót távolról követve már magyarországi lerakatokat számolnak fel.