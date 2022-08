A megyei jogú városok közül elsőként Nyíregyházán találkozhatunk Segway Ninebottal járőröző rendőrökkel

Minden szempár arra a három rendőrre szegeződött, akik nemes egyszerűséggel kétkeréken begördültek a Kossuth térre péntek délelőtt, sokan még a telefonjukat is előkapták, hogy megörökítsék a pillanatot.

Erre pedig a jövőben is bőven lesz lehetőség, hiszen ők azok, akik a Nyíregyházi Rendőrkapitányság állományából Segway Ninebottal tűnnek fel a megyeszékhely frekventált részein, a belvárosban, a turisztikai szempontól kiemelt helyeken, üdülőövezetekben, főként Sóstón.



Új szolgálati forma



– A Készenléti Rendőrségtől négy ilyen eszközt kaptunk, a megyei jogú városok közül elsőként itt álltak szolgálatba – mutatta be az új járműveket Tóth Attila ezredes. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta, a könnyített szolgálati egyenruha és a Segway senkit se tévesszen meg, hiszen a feladatuk és jogkörük ugyanaz, mint a társaiké – akik gyalog, motorral, gépjárművel, kerékpáron, sőt kutyával és lóháton is teljesítenek szolgálatot –: a közrend és a közbiztonság védelme, a lakosság és a hozzánk érkező turisták nyugalmának, a város békéjének biztosítása. A Segway könnyű mozgást biztosít, a széles kerekeinek köszönhetően minden terepen lehet vele közlekedni, s nem utolsó szempont, hogy látványos, a rendőr könnyen észrevehető, és már a jelenlétük is erősíti az emberek biztonságérzetét.

– Kollégáink ott lesznek a fesztiválokon, nagyobb rendezvényeken, s a 25-30 centis magasságnak köszönhetően jól rálátnak majd a tömegre is – utalt egy másik területre a kapitány, ahol jól kihasználhatóak a Segwayek. Mint kiderült, a kapitányság fiatal kollégái – két nő és két férfi – lelkesen vállalták, hogy az új eszközzel járőrözzenek, persze szántak arra is időt, hogy megismerjék az új járművet, gyakorolják a manővereket.

– Nyitottak vagyunk az újdonságokra – mondta Diósi Ádám, s lapunk kérdésére hozzátette, hogy vezetés közben is tudnak rádiózni, s mivel testsúly-áthelyezéssel irányítják az eszközt, arra is van lehetőség, hogy – amennyiben a helyzet megkívánja, pár pillanatig – elengedett kormánnyal haladjanak. Kertész Nikolett és Tilkiné Dávid Evelyn is azt erősítette meg, hogy nem volt nehéz, de kellett idő, amíg megszokták a Segwayt, majd készségesen megmutatták, milyen mozdulatokkal irányítják az önegyensúlyozó, két kerekű, elektromos meghajtású járgányt.

– A 16-17 km/h-s sebességnek köszönhetően a rendőrök adott idő alatt, gyorsabban és nagyobb területet tudnak ellenőrizni. Az új innovatív eszközök fenntartása ráadásul a kapitányságnak egyetlen fillérjébe sem kerül, mert a napelemes rendszernek köszönhetően az akkumulátorok töltését így oldják meg – mondta Tóth Attila, a sisakra és védőfelszerelésre mutatva pedig jelezte, ezzel példát is adnak, hogy aki ilyen eszközt használ, annak mit kell viselnie. S arra is van lehetőség, hogy aki szeretne, szelfizzen egyet velük, mindezt annak szellemében, hogy a lakossághoz minél közelebb hozzák a rendőrséget és közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki.