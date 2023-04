Nem győzött bocsánatot kérni a több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és garázdasággal vádolt H. B. a Nyíregyházi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén. Alig hallhatóan, szinte suttogva bizonygatta, hogy nem akart senkit bántani, megölni végképp nem, ő nem olyan típusú ember, családja, gyermekei vannak.

– Egy rossz pillanat hevében történt ez a dolog… Nem volt szándékomban kárt tenni másokban, ez nyilvánvalóan látszik is, mert nekem nagyobb sérüléseim voltak, mint a srácoknak – magyarázta a szavakat keresve a mándoki férfi.

– A vádlott hangulati állapotát és feszültségét megfelelő technikák hiányában nehezen tartja kézben, ami egyrészt belső nyugtalansághoz, másrészt az indulatos megnyilvánulásokon keresztül konfliktusokhoz vezet – olvasta fel dr. Szilágyi László ügyész, majd ismertette a vádiratot.

– A sértettek a történtekkor a Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél dolgoztak, M. J. gépkocsivezetőként, míg az L. R. monogramú testvárpár rakodómunkásokként. M. J. 2020. december 4-én reggel a figyelmeztető jelzést használó hulladékszállító teherautóval haladt Mándokon, a Petőfi utcán, a gépkocsi hátsó fellépőin utaztak a testvérek. A teherautó megállt az út szélére kihelyezett kukáknál, a testvérek két oldalról húzták a szemeteseket a gépjárműhöz. Az idősebb L. R. figyelt az úttesten közlekedő más járművekre, azokat elengedte, s jelzett nekik a balesetmentes közlekedés érdekében. A szemből autóval érkező vádlottal a Petőfi utca 40. szám előtt találkoztak, H. B. megállt, hogy a sértett áthúzhassa előtte az úttesten a kukát. Ő előzékenyen intett a vádlottnak, hogy elengedi, H. B. azonban ezt tévesen értelmezte, bántó szándékot feltételezett. Gépkocsijával lassan elhaladt a teherautó mellett, annak végénél megállt, kiszállt és rátámadt a férfire. A sértett a jobb oldali útpadkára hátrált, ahová követte H. B., aki földre vitte, többször megütötte és kikarmolta a hulladékszállító cég munkatársát. Ekkor lépett oda a fiatalabb testvér, megpróbálta szétválasztani a verekedőket, igyekezett megvédeni a bátyját. Körülbelül három percnyi dulakodás után H. B. elhagyta a helyszínt, M. J. telefonon rendőri segítséget kért, majd a tehergépkocsival az úttestről a füves és fagyos, részben betonozott, 14 méter széles útpadkára húzódott, hogy ne zavarja a forgalmat. A jármű mögött várták a rendőröket, amikor odament hozzájuk H. J., mert szerette volna megtudni, mi történt.

– Körülbelül 10 perc elteltével H. B. visszatért a helyszínre. A Petőfi utcán haladva több száz méterről láthatta a sértetteket, akik közül a testvérpár fényvisszaverővel ellátott ruházatot viselt. Amikor a teherautó mellé ért, egy hirtelen mozdulattal jobbra letért az úttestről és a sértettek közé hajtott. M. J.-nek sikerült időben elugrania, a fivéreket és H. J.-t azonban álló helyzetben elütötte 30–35 kilométer per órás sebességgel. A sértettek megúszták nyolc napon belül gyógyuló horzsolásokkal és zúzódásokkal, de csak vastag, téli öltözetük miatt nem szenvedtek súlyosabb sérüléseket. Figyelemmel a sebességre, arra, hogy a vádlott fékezés nélkül hajtott a sértettek közé, és hogy indulatvezérelt volt a cselekmény, H. B.-nek számítania kellett arra, hogy a sértettek meghalhatnak, ez iránt azonban közömbösséget mutatott – hangsúlyozta dr. Szilágyi László. Miután elütötték őket, a testvérek megijedtek és egy közeli bolthoz futottak, segítséget kértek a dolgozóktól, akik hívták a rendőrséget, M. J. bezárkózott a tehergépkocsi fülkéjébe, míg H. J. – a vádlott nagybátyja – a földön maradt, őt néhány perc múlva H. B. és a vele lévő M. I. autóval elvitték az orvosi rendelőbe.

– Vádolom H. B.-t több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és garázdaság vétségével. Amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, indítványozom, hogy hat év börtönbüntetésre ítélje a törvényszék, és hat évre tiltsa el a közügyektől.

Dr. Sörös László bíró kérdésére H. B. elmondta: bár mélységesen megbánta a tetteit, csak részben érzi magát bűnösnek a történtek miatt, ezért nem mond le a tárgyalásról.

– Nem akartam megölni senkit, (…) arra sem emlékszem, hogy ki ütött először, amikor kiszálltam a kocsiból. Faramuci a helyzet, mert én akkor többet kaptam, mint a srácok, ott tört le a fogam is. Elütni sem akartam őket, fékeztem, de csúszott az út. Rosszul jött ki a helyzet… Tudtam, hogy jön a rendőrség, és én is ott szerettem volna lenni, amikor megérkeznek. Nem akartam elhagyni a helyszínt, de szerettem volna elvinni az orvoshoz a nagybátyámat. Ez óriási törés volt nekem és a családom számára is – jegyezte meg megtörten a vádlott.

A sértett testvérpár mindkét tagja jelezte, hogy 500–500 ezer forintos kártérítésre tartanak igényt. A fiatalabb fivér sérülései miatt nem tudott dolgozni, közel egy hónapig volt táppénzen, a gyógykezelése alatt anyagi kárt szenvedett. Bátyja az eset óta már nem dolgozik a hulladékszállító társaságnál. Gyógyulása után visszament ugyan, de mint mondta, nem bírta a nyomást, családi gondjai támadtak, így inkább otthagyta a céget. Legfőképpen lelkileg viselték meg a történtek.

Az ügy a tanúk és a szakértők meghallgatásával folytatódik.

KM