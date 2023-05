A nyírbátori hivatásos tűzoltók eloltották azt a tüzet, amely egy pincében keletkezett Pócspetriben, a Rákóczi utcában. A kilenc négyzetméter alapterületű pince mégsem lakóház alatt található, hanem különálló helyiség, lakrész nincs felette. A pincében szemét égett, de robbanás is történt, vélhetően amiatt, hogy hígítós dobozokat is tároltak ott. A robbanás megnyitotta a pince födémét. A tűzoltók befejejezték az utómunkálatokat is. Lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.