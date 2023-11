A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint 2022. november 24-én délután a vádlott a 4-es számú főúton közlekedett gépkocsijával Berkesz felől Székely irányába, és előtte haladt az úton a sértett is az általa vezetett gépkocsival. A sértett megpróbált kikerülni egy, az út jobb szélén parkoló kamiont, amely elfoglalta a jobb oldali sávnak is egy szélét, illetve az útpadkát. A szabálytalanul parkoló kamion miatt a sértett csökkentette a gépkocsija sebességét, amit észlelt a vádlott is.

A vádlott nem tartotta be a biztonságos követési távolságot, ezért hátulról meglökte az előtte fékező gépkocsit, ezért az átkerült a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy szemből szabályosan közlekedő, csirkéket szállító teherautóval.

A frontális ütközés eredményeképpen a sértett által vezetett gépkocsi az út mellett lévő árokba csapódott, a sértett pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett az ütközés következtében, hogy a helyszínen életét vesztette. A baromfit szállító teherautó is az árokba csúszott, majd ott felborult.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor a bíróság 1 év és 6 hónap fogházbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását 2,5 évre függessze fel, emellett tiltsa el 4 évre a járművezetéstől, továbbá 350.000,-Ft pénzbüntetést is szabjon ki vele szemben.

Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik.

- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -