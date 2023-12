Az internet elterjedésének köszönhetően az online vásárlás és az online fizetés is egyre népszerűbb. Amíg a valós életben a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk nézni a kiválasztott terméket, addig az online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk, ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt azonban megfelelő, tudatos magatartással, körültekintéssel csökkenthetjük, és élvezhetjük az online vásárlás nyújtotta előnyöket. Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webáruházakban és az online piactereken történő vásárlás. A webáruházakban általában a kereskedők új terméket árulnak, számlával, jótállással. Az online piactereken viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem előtt.

Biztonsági tanácsok:

• Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrzizze az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket!

• Nézzen után a webáruház értékeléének az interneten!

• Online piactéren ellenőrizze az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján)!

• Bankkártyaadatait csak a a bank online fizetésre létrehozott oldalán adja meg (kereskedő oldalán vagy e-mailben soha)!

• Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal-e, rendelkezik-e tanúsítvánnyal?

• Ha lehet, válassza inkább a személyes átvátelt!

Ad jótanácsokat a rendőrség.