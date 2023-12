Több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt nem jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék a napokban H. B.-t, akit öt évre eltiltott a közügyektől, hét évre pedig a járművezetéstől – a férfi három évvel ezelőtt munkásokat próbált meg elgázolni Mándokon.

Félreértette a jelzést

Az ítéleti tényállás szerint 2020. december 4-én reggel az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazásában álló férfiak Mándokon dolgoztak. A szemétszállító autóval szemközti sávban haladt a vádlott, aki azért, hogy az egyik munkás az úttesten áthúzhassa a kukát, lefékezett. A gesztust értékelve a sértett odaintett neki, ám H. B. a jelzést félreértette, bántó szándékot feltételezett. Az autójával leparkolt, kiszállt, majd a munkást a földre vitte, többször megütötte, ezt követően elhajtott. Miközben a sértett és társai telefonon rendőri segítséget kértek, a vádlott gépkocsival visszatért. 30-35 kilométer per órás sebességgel haladt, s az út mentén, a kukásautó mögött várakozó négy férfira rántotta a kormányt: egyikük el tudott ugrani, a többieket viszont elütötte.

A sértettek nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, ami köszönhető annak is, hogy mivel az eset télen történt, vastag ruházatot viseltek, de jóval súlyosabb sérüléseik is keletkezhettek volna.

Bocsánatot kért

– Senkinek nem akartam sérülést okozni, nagyon sajnálom, ami történt, bocsánatot kérek mindenkitől – így fogalmazott H. B. a szeptemberi tárgyaláson, és hozzátette: csak részben érzi magát bűnösnek, mert nem az volt a szándéka, hogy megölje a kukásautón dolgozókat.

Korábban azt mondta, zavaros volt minden, így nem emlékszik arra, hogy bárkit elütött volna, szerinte többször elvesztette az eszméletét – úgy vélte, valószínűleg azért, mert a dulakodás közben erős ütések érték a fejét. A történteket követően a két férfi után ment: beszélni akart velük, s ha megsérültek, orvoshoz vitte volna őket.

Az elmeorvosi és pszichológus szakértők véleménye szerint H. B. mentális állapota átlagos, de indulatkezelési problémái vannak. Alkalmazkodásra törekszik, tisztában van a tettei következményeivel, ebben az esetben pedig egy banális dologra súlyos bűncselekménnyel reagált – hangzott el egy korábbi tárgyaláson.

Műszakilag rendben volt

Az eljárás során műszaki szakértőket is meghallgattak. Mikó Gábor lemodellezte a balesetet, megvizsgálta a járművet, s a térfigyelő kamera felvételét is – ezek alapján mondta azt, hogy az autó 30-35 kilométer per órás sebességgel haladhatott, amikor elütötte a munkásokat, akik féktávolságon kívül voltak. A gépkocsi műszakilag rendben volt, és az időjárási tényezők sem korlátozták a sofőrt, azaz a vádlott tisztán láthatta, hol vannak a sértettek. Ha H. B. le akart volna állni a padkán vagy az út szélén, lassabban hajtott volna – tette hozzá.

A vádlott védője, dr. Nagy István a perbeszédében azt mondta, nem lehet kétséget kizáróan bizonyítani, hogy H. B. szándéka a munkások megölésére irányult, dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró viszont megalapozottnak tartotta az ügyészség ­vádiratát, s emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a férfit.