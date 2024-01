Néhány százezertől akár több tízmillió forintig terjednek azok az összegek, amiket az internetes csalók megszereznek a gyanútlan emberektől.

– Az idei év sem lesz könnyebb, mint a tavalyi, komplex időszak elé nézünk – véli 2024-ről dr. Kovács Attila. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője szerint a bűnözés alakulását nagyban befolyásolja, hogy milyen a gazdasági helyzet, s ez alapvetően meghatározza azt is, milyen típusú bűncselekményekre számíthatnak.

– Egészen biztos, hogy az online térben elkövetett bűncselekmények és a kiberbiztonság lesz, ami előtérbe kerül a rendőrségi prevenciós munkában. Azt látjuk, hogy már 2023-ban is jelentősen nőtt az ilyen jellegű bűncselekmények száma, és ugyanerre számítunk ebben az évben is világszinten, az országban és a vármegyében is – mondta, s megjegyezte: újra és újra elmondják a megelőzési tanácsokat, unos-untalan ismétlik majd az ismereteket, hogy minél inkább rögződjön, automatikussá váljon az emberekben önnön védelmük.

Nyugalom és gondolkodás

– A bűnözői körök egyre jobban felismerik és kihasználják a virtuális világ nyújtotta lehetőségeket, azt, hogy arc nélkül, konkrét személyiség nélkül lehet bűncselekményeket elkövetni. S pontosan ezért nehezebb a bűnüldöző szerveknek is felderíteni ezeket az ügyeket, megtalálni az arctalan tetteseket, s elérni a legmagasabb kármegtérülési arányt – magyarázta az alezredes. Példaként említette: egy lakásbetörésnél, lopásnál, rablásnál vannak nyomok, anyagmaradványok, olyan információk, melyek a tettes kézre kerítéséig vezetnek, a virtuális térben azonban nincs vagy nagyon kevés.

Elképesztő, de szinte napi 24 órában vagyunk jelen az online térben – okostelefonnal, laptoppal, számító- vagy táblagéppel –, s az átlagember önvédelmi képessége nem fejlődik olyan ütemben, ahogy szükséges lenne.

– A mi szerepünk ebben, hogy minél több embert megszólítsunk, minél több fórumon a lehető legtöbbször mondjuk el, mire figyeljenek, mit tehetnek a csalókkal szemben az emberek, tartozzanak bármely korosztályhoz is – fogalmazott a bűnmegelőzési szakember, aki hozzátette: ez pedig csak akkor lesz eredményes, ha a lakosság részéről van fogadókészség, meghallják, megértik, elfogadják a tanácsokat, s adott helyzetben az ismereteket megfelelően alkalmazzák is.

– Természetesen tudjuk, hogy egy olyan szituációban, amikor a pénzünk elvesztése a tét, hajlamosak vagyunk kapkodni, pánikolni, kétségbe esni és vakon, gondolkodás nélkül követni a telefonon elmondott, e-mailben, sms-ben leírt utasításokat. Éppen ezért az első és legfontosabb tanács: próbáljon nyugodt maradni és gondolkodni! Ha erre képes, akkor eszébe fog jutni, hogy a bank nem kéri a bankkártyaszámot, lejárati időt, CVC-kódot, nem kérdez rá, mennyi pénz van a számlánkon, és soha arra sem fog utasítani, hogy bármilyen programot letöltsünk vagy telepítsünk. Gondolkodással gyanús lesz, hogy olyan csomagot akarnak kézbesíteni, amit nem rendeltünk meg, úgy juthatunk örökséghez, ha előre fizetünk, vagy egy hihetetlen nyeremény is attól függ, hajlandóak vagyunk-e érte ismeretlen embernek, ismeretlen címre pénzt utalni – sorolta dr. Kovács Attila.

Adathalászlevelek

A tanulás azért fontos, mert például az unokázós csalók esetében azt látják, az idősek mára megtanulták, mire figyeljenek.

– Egyre kevesebb ilyen próbálkozás vezet eredményre, ezért keresnek a csalók új módokat és színtereket, ahol átverhetik áldozatukat. Mostanában leggyakrabban szolgáltatócég képviselőjének adják ki magukat, az eredetihez megtévesztően hasonló logót, webmegjelenést használnak, adathalász elektronikus leveleikben próbálnak személyes és banki adatokhoz hozzájutni, jellemzően adategyeztetésre, fizetési késedelemre, hátralékbefizetésre szólítják fel az ügyfeleket – említette az új „módszert” az alezredes. – Gyakran olyan linket rejtenek el az üzenetben, levélben az online bűnözők, amelyek a nagyobb szolgáltatók oldalának megtévesztésig hasonlító weboldalára irányítanak át. Itt a gyanútlan ügyfelektől kérik a személyes vagy bankszámlaadataikat, majd ezeket megszerezve a számlákról leemelik a pénzüket. Olyan is előfordul, hogy a linkre kattintva rosszindulatú szoftvert telepítenek a mobiltelefonra vagy a számítógépre.

A rendőrség honlapján a Mátrix Projekt felületén vagy a kiberpajzs.hu oldalon nagyon sok hasznos tanácsot megtalálhatnak az emberek, az idősebb rokonainknak pedig mi magunk, családtagok is elmondhatjuk, mit tehetnek önmaguk védelme érdekében, hogyan használhatják tudatosan és biztonságosan az internetet, amivel a kockázatok jelentősen csökkenthetők.