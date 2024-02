Csalás miatt indult eljárás ismeretlen tettessel szemben 2023 augusztusában a Bicskei Rendőrkapitányságon. Egy csákvári nő tett bejelentést arról, hogy online piactéren meghirdetett merev falú medencét szeretett volna megvásárolni. A hirdetővel megegyezett a piaci árnál jóval kedvezőbb vételárban, amelyet el is utalt. A terméket azonban nem küldte a csaló, és azóta elérhetetlenné vált.

A bicskei nyomozók rövid időn belül feltérképezték a bűncselekmény elkövetése mögött álló személyt, és zárolták a bankszámláját. A rendőrök a nyomozás során vizsgálták a bankszámla egyéb gyanús tranzakciós adatait is, és kiderült, hogy a csaló 2023 januárjától kezdődően további 39 áldozatot ejtett tévedésbe.

A feltételezett elkövetőt 2024. január 25-én tiszaeszlári otthonában elfogták, és üzletszerűen elkövetett csalás vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták. Beismerő vallomást tett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy ne utaljanak előre ismeretleneknek semmilyen termékért, amit az interneten hirdetnek meg! A digitális világban bárki bármilyen hirdetést feladhat, annak valóságtartalmát senki nem ellenőrzi. Ha a hirdetésben fénykép is szerepel, az sem bizonyítja, hogy az eladó valóban rendelkezik a termékkel, hiszen a fénykép bárhonnan letölthető.

A világháló biztonságos használata érdekében kérjük, fogadják meg további ajánlásainkat:

Amennyiben az online térben szeretnének bármilyen terméket vásárolni, az áru kiválasztását követően mindenképpen nézzék meg a hirdető/eladó oldalát is. Ellenőrizzék le, hogy a korábbi árusításai során milyen értékelést kapott, megbízható-e, kapott-e esetleg kritikát és miért, mennyi értékesített terméke van. Gyanúra adhat okot, ha az eladó újonnan regisztrált és több terméket hirdet meg.

Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretlennek! Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvétes megoldást!

Lehetőleg vásárlás előtt győződjenek meg személyesen a termék állapotáról és megfelelő működéséről!

Amennyiben minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon vagy személyesen bármely rendőri szervnél, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál - írta a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.