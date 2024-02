Egy miskolci lakásban kedd hajnalban megtalálták a rendőrök azt a 17 éves lányt, akit csaknem egy éve eltűntként kerestek. 32 évvel idősebb barátjánál volt. A férfi 45 évesen kezdett ismerkedni a 13 éves Denisával, akit ezután feleségül is akart venni, ezt még szomszédainak is elmondta. A férfi azt is elérte korábban, hogy a lányt kiemeljék a családból, a gyermekotthonból szökött meg tavaly. Most a férfi ellen eljárás indult - írta a tények.