A megalapozott gyanú szerint 2024. február 11-én a késő esti órákban a gyanúsítottak az újfehértói vasútállomásnál tartózkodtak, ahol megszólították a padon ülő sértettet és cigarettát kértek tőle. A beszélgetés során az asszony (V.E.M. gyanúsított) húzgálni kezdte a sértett kabátjából kilógó zsinórt, melyet a sértett szóvá tett, ebből vita alakult ki közöttük. Ezután G.F. gyanúsított több alkalommal megütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében a földre került.

Ekkor V.E.M. gyanúsított kivette a sértett zsebéből a nála lévő 25.000 forint készpénzt.

Az esetet észlelte a MÁV szolgálatvezetője, aki felszólította a gyanúsítottakat, hogy hagyják abba a bántalmazást. Ekkor G.F. gyanúsított még elvette a sértett hátizsákját a benne lévő pénztárcával, személyes irataival és mobiltelefonjával együtt, majd futva elmenekültek a helyszínről.

A sértett a bántalmazás során könnyebb sérüléseket szenvedett.

A bíróság döntése szerint figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottak állandó munkahellyel és rendszeres munkából származó jövedelemmel nem rendelkeznek, csavargó életmódot folytatnak, megalapozottan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, így különösen megszöknének, elrejtőznének a hatóságok elől.

Mivel mindkét gyanúsított büntetett előéletű, korábban is vagyon elleni bűncselekmények miatt voltak büntetve, fennáll a veszélye annak is, hogy újabb bűncselkeményt követnének el.

Mindezek alapján a bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A végzés nem végleges, a védő és a gyanúsítottak fellebbezést jelentettek be. - adta hírül szerkesztőségünknek a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivő munkatársa.