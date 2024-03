Felbőgő motorok, zene, érdekes és különleges autók, motorok, na meg igazi nehéz vasak a Magyar Honvédség jóvoltából – e látvány és hanghatások fogadták szerdán a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákjait és az oda látogatókat, ugyanis megrendezték a már hagyományos, tavaszi szünet előtti diáknapot az intézményben. Az iskola már hosszú évtizedek óta a műszaki képzések fellegvára, a tanulók számos versenyen is megmutatták már tudásukat, így minden résztvevő megtalálhatta a neki leginkább tetsző elfoglaltságot. A Magyar Honvédség is számos érdekességgel készült, ugyanis több tekintélyes járművet is hoztak az iskola udvarára. Több Rába tehergépjármű, BTR– 80-as páncélozott harcjármű és az egészségügyi katonai személyzet is felvonult. A beltérben az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár fegyverzeti bemutatója várta az érdeklődőket. A rendezvényről Márton Boglárka főhadnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának beosztott tisztje mesélt lapunknak.

Elhozták a „nagy vasakat”

Mint mondta, igyekeznek minden középiskolába eljutni Nyíregyházán és szerte a vármegyében, hogy megismertessék a fiatalokkal a honvédség kínálta karrierlehetőségeket.

– A Bánkiban is jártunk korábban, és olyan érdeklődést tapasztaltunk, ami minket is meglepett. A diákok nagyon nyitottak a lehetőségekre, így elindult az együttműködés, és nem volt kérdés, hogy a diáknapra is eljövünk. Sok kézifegyvert és harci járművet hoztunk. Az iskola profiljából adódóan ezek a gépek mindig felkeltik a fiatalok figyelmét. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az intézményben kiváló szakembereket képeznek. Minden esélyük megvan arra, hogy ne civil, hanem honvédségi járműveket szereljenek a jövőben – hangsúlyozta Márton Boglárka. Arra is kitért, hogy Hajdúhadházon van a honvédség logisztikai zászlóalja, ahol nagy szükség van a motivált fiatalokra.

– A gépekkel együtt felkészült kezelőszemélyzet is érkezett, akik a diákok minden kérdésére választ adnak. A haderőfejlesztési program miatt számos új típus áll szolgálatba a haderőnél, ami szintén motiválhatja a diákokat, hiszen igazi szakmai kihívás lehet ezek karbantartása. A fegyverbemutató is nagyon népszerű volt a tanulók körében. A régi, már szolgálatból kivont fegyverek mellett a legújabb technikát is láthatják a résztvevők. Ez nem csupán érdekesség a fiataloknak, hanem azt is szemlélteti, honnan hová tart a honvédség, és mekkora volt a fejlődés az elmúlt időszakban – tette hozzá.

Mindenki talált érdekességet

Balogh Tamás külsősként érkezett a diáknapra, az autóját mutatta meg barátainak és az érdeklődő diákságnak, s mint lapunknak elmondta, a rendezvényen minden „benzinvérű” talált valamilyen érdekességet. – Szép tuning- és versenyautók, mezőgazdasági járművek, rengeteg motor – itt aztán tényleg volt minden, nem bántam meg, hogy eljöttem. Ebben a környezetben érdekes volt megpillantani a katonai járműveket, amelyek már csak a méreteik miatt is kilógtak a sorból. A leginkább a jó öreg BTR kötötte le a figyelmem, ami bár nem egy mai technika, egészen érdekes műszaki megoldásokat rejt. A hatalmas méretei ellenére még vízen is képes haladni, és hihetetlen volt hallani, ahogy 50 éves kora ellenére olyan finoman indul a motorja, mint egy személyautónak – mesélt élményeiről Tamás.