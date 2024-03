Több országos hírportál is megírta, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerkesztőségünknek is megerősítette, hogy büntetőeljárást indított a Mátészalkai Tankerületi Központ egyik gimnáziumának tanárával szemben, aki molesztálhatta diákját. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva bővebb tájékoztatást egyelőre nem adhatott. Mint azt megírták az országos portálok is, a pedagógus jogviszonyát március elsejétől rendkívüli felmentéssel megszüntette a Mátészalkai Tankerületi Központ.