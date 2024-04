Egyszer szúrt

Az utcában lakóktól megtudtuk: az áldozat és a felesége kapcsolata viharos volt, gyakran kiabáltak egymással. A végzetes éjszakán is ez történhetett. Hangosan veszekedtek és dulakodtak, s közben a nő felkapott egy kést, amivel egyszer megszúrta a gyerekei apját. Ráadásul ekkor mindkét kiskorú gyermekük otthon volt.

Tóth László már 54 éve lakik Demecserben abban az utcában, ahol a tragédia történt, rokonságban is áll a családdal. Lapunknak azt mesélte, hogy a két gyereket sokkos állapotban vitte át hozzájuk az áldozat első házasságából született lánya hétfőn éjjel, ő értesített mindenkit a történtekről. Másnap délelőttig vigyáztak a félárván maradt gyerekekre, akik teljesen szótlanok voltak, semmire sem válaszoltak. László is értetlenül áll az eset előtt, és szívszorító kérdéseket tett fel. – Mit lehet ilyenkor mondani a kicsiknek? Hogy lehet nekik elmondani, hogy az édesapjuk meghalt, az anyjukat pedig elvitte a rendőrség, s ki tudja, mikor láthatják viszont. Amikor áthozták őket, csak hallgattak, hiába beszéltünk hozzájuk, nem válaszoltak semmire. Biztos, hogy látták a történteket, ami teljesen sokkolta őket – nyilatkozta megtörten Tóth László, és megjegyezte: nem lehet tudni, hogy ez támadás vagy védekezés volt az asszony részéről.

Botrányos viselkedés

Az egyik szomszédasszony elmesélte, hogy három hónapja, amióta odaköltözött a család, folyamatos volt a veszekedés, sikítozás, hangoskodás. Volt úgy, hogy a gyerek az útra szaladt ki, ordított és reszketett, de gyakran hallották a nőt is sikítani. Ő hétfő este az udvaron kertészkedett, s hallotta, hogy veszekedtek és azt is látta, hogy a férfi elhajtott az autójával, de pár méter után visszatolatott. Majd később arra lett figyelmes, hogy nagyon sok ajtócsapkodást hall. A fia is szólt neki erről, amikor pedig kinéztek az ablakon, már tele volt rendőrautóval a kis utca, és elkezdték szalaggal lezárni a ház környékét. – Hirtelen azt hittem, hogy Zoli bántotta a feleségét, de aztán kimentem megkérdezni, hogy mi történt, s akkor mondták: a nő szúrta szíven a férjét, aki meg is halt. Rengeteget veszekedtek, amióta itt laktak, folyamatosan állt a bál – mondta az utcában lakó, és hozzátette: teljesen ledöbbentek a történteken, de sajnos félő volt, hogy a sok veszekedésnek csúnya lesz a vége. Hozzátette: nagyon sajnálja, hogy a két kicsi gyermek is a házban volt, amikor mindez történt.

Nyomoznak az ügyben

A rendőrség megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés elkövetésének alapos gyanúja miatt folytat eljárást. A demecseri, 39 éves Bné B. R-t gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A vármegyei főügyészség 1 hónapra indítványozta a letartóztatást, ugyanis a gyanúsított kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt követett el, ezért alaposan feltehető, hogy szabadlábon maradása esetén a büntetőeljárás alól megpróbálná kivonni magát, és az is, hogy befolyásolná a tanúkat, s ezzel a büntető eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetné.