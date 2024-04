Ahogy már arról hírt adtunk, elvágott torokkal találtak rá nyíregyházi lakásában múlt hét csütörtökön egy 45 éves férfira. A Tények riportja alapján a szomszédai szerint az áldozat alkoholista volt és sokan féltek tőle. Az is kiderült, hogy a holtan talált férfi 11 évig volt börtönben egy kegyetlen rablógyilkosság miatt, amit még 1997-ben követett el társaival.

Ennek a brutális tettnek az emlékét máig őrzi egy kopjafa Nyíregyháza-Oros határában, egy buszfordulóban.

Az 1997-ben történt eset nagy port kavart nemcsak a hazai, hanem a külföldi médiában is, hiszen a bántalmazott angol házaspár lakókocsijukkal Romániába tartott gyerekeknek szánt étel- és játék adománnyal. A The Independent magazin írta meg akkor, hogy a házaspár Prágában, az egykori Csehszlovákiában tartózkodott 1968-ban, amikor az orosz tankok begördültek, és annyira megrázta őket ez az élmény, hogy azóta évente járták a kelet-európai országokat, hogy adományokat vigyenek a rászorulóknak. Amikor Nyíregyházán jártak, a férfit halálra verték, és sikítozó feleségét is addig ütötték, amíg mozgott, majd minden értéket elvittek.

Kegyetlen támadás

A Kelet-Magyarország napilap is kiemelt figyelemmel követte az eseményeket, hiszen minden jóérzésű emberrel együtt a szerkesztőségünk munkatársait is nagyon megrázta az eset. Tudósító kollégáink a brutális tett után nem mindennapi sajtótájékoztató részesei lehettek, a megyei rendőr-főkapitányság kistermében.

– Hasonló bűncselekmény régen történt a megyénk területén – mondta akkor elöljáróban dr. Házi István r. alezredes, mb. főkapitány, aki hamar át is adta a szót a gyors és eredményes munkát végző munkatársainak. Vas Lászlónak, az életvédelmi alosztály vezetőjének és Veress Mihálynak, kiemelt főnyomozónak, akik 24 óra alatt elfogták a triumvirátust, az országút gyilkosait.

Az asztalra rakott csomagokból könyvek, gyermek- ruhák és -játékok kerültek elő. Mindezeket humanitárius célból Romániába kívánta vinni az angol házaspár, a 63 éves Michael Trevor Pollard történelemtanár és hitoktató, és 55 éves felesége, Sovaleire Pollard. Egy árvaház gyermekeinek szerettek volna kedveskedni az ajándékokkal, ám gyűjtés fáradtságos munkáját, a lakókocsiban megtett hosszú utat nem koronázhatta meg a közös öröm, a házaspár már nem adhatta át a csomagokat.

A felnőttkor küszöbéhez érő orosi fiatalembernek, a 18 éves D. I-nek és két 22 éves nyíregyházi társának egészen másféle játékhoz támadt kedve… Augusztus 4-én este, tíz óra után az autót vezető D. I., céltalanul kocsikázott az Oros és Nyírpazony közötti úton az egyik társával, amikor észrevették a műszaki hiba miatt (az egyik irányjelző nem működött) a buszfordulóban parkírozó lakókocsit. D. I.-nek hamarjában ötlete támadt: „Fejjük meg az idegeneket!”

A nála lévő két rendőrségi büntetőcédulával (melyeket egyik borsodi portyájukon gyűjtöttek be) rendőrnek adva ki magukat, két-két ezer forintra „megbüntették’' a házaspárt, tilos parkolás címén, a négyezer forintot meg is kapták, s eltávoztak. Kis idő teltével újból csak a lakókocsihoz vezetett útjuk. Ekkor D. I. a lábával berúgta a kocsi ablakát, majd ököllel az idős férfit többször megütötte, melynek következtében annak eltörött az orrcsontja. A férfi halálát, a boncolás szerint a tüdejébe került vér okozta. Ezután elhagyták a helyszínt, majd nem sokkal azután a harmadik társukkal megjelentek a kocsinál, ő is rendőrnek adta ki magát. Az ajtót nyitó asszonyt lefújták gázspray-vel, majd bántalmazták, szinte a felismerhetetlenségig roncsolták az arcát, majd gyorsan a csomagok átpakolásába kezdtek, s dolgukat végezve hazahajtottak.

Pollard asszony próbált ébren maradni, azonban az ismeretlen hatóanyagtól mély álomba zuhant. Amikor magához tért, érezte, hogy a fogai kitörtek, arca és homloka több helyen fájt az ütésektől. Mikor kivilágosodott, megállított egy kisbuszt, segítséget kért a sofőrtől, aki értesítette a rendőrséget, és az asszonyt azonnal a kórházba szállították.

Megbocsátotta, amit nem sokan tudtak volna

A hír sokkolta a házaspár gyermekeit is, akik két nappal később Nyíregyházára érkeztek. Rebecca, Tamar és Andrew elmondták, családjukat mélységesen felzaklatta a tragédia, azonban nem éreznek haragot, most már elsősorban édesanyjuk felgyógyulásáért aggódnak. Óriási nemzetközi visszhangja volt az angol család tragédiájának, mind a média, mind a közvélemény részéről. Számtalan együttérző távirat és felajánlás érkezett a Jósa András Kórházban fekvő nőhöz, s nemcsak Nagy-Britanniából és Magyarországról, hanem Európa más országaiból is.

Az együttérzést az is mutatta, az eldugott buszfordulóban a szétszóródott üvegszilánkokat virágok takarták el, így rótták le kegyeletüket az itt élők. Az özvegy gyászában az egész megye lakossága osztozott, hatalmas virágcsokrokkal, üdvözlőlapokkal igyekeztek enyhíteni fájdalmait, feledtetni a rémálmot. Pollard asszony azonban, ahogy akkor nyilatkozta: nem érez gyűlöletet, sőt, imádkozik férje gyilkosainak lelki üdvéért.

Fotó: Archív fotó: KM

Egy évvel később egy gyönyörűen faragott kopjafát állítottak fel a buszfordulóban a mártír sorsú lelkipásztor emlékére. Az özvegy akkor visszatért Nyíregyházára, ellátogatott a kórházba, ahol ápolták, volt a rendőrségen és meglátogatta a most holtan talált D. I. szüleit is. Felkereste az esemény színhelyén férje emlékére felállított emlékoszlopot, ahol koszorút helyezett el. Ezután Pollard asszony Budapesten találkozott a jogerősen fegyházbüntetésre ítélt D. I-vel és másik bűntársával, akiknek megbocsátott tettükért.

Rossz karma

A múlt héten elvágott torokkal megtalált egykori bandavezér (D. I.) 11 éves börtönbüntetése után Nyíregyházára tért vissza. Az alkoholista férfinek azóta sok konfliktusa volt a környékbeliekkel. Holtestét egy ismerőse találta meg csütörtök este, akivel együtt dolgozott, de napok óta nem jelentkezett. A Tények információja szerint a holtan talált egykori gyilkos ügyében a rendőrség nyomozást indított igazságügyi orvosszakértő bevonásával.