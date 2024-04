Program – 2024. május 3. (péntek):

9:00 Megemlékezés és koszorúzás a nyíregyházi Szent Flórián szobornál

Nyíregyháza, Szent Flórián tér

9:30 Koszorúzás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főbejáratánál, a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére állított emléktáblánál

Nyíregyháza, Erdő sor 5.

9:45 – 10:15 Tűzoltó felvonulás, egészen a belvárosig

10:30 Ünnepség a Váci Mihály Kulturális Központban (zártkörű, sajtónyilvános esemény)

17:00 A napot hagyományosan tűzoltómise zárja a kállósemjéni római katolikus templomban.

A 140 éves jubileum alkalmából a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsokság kapuja, valamint rajta a TŰZOLÓSÁG felirat is megújult, utóbbi a nyírteleki HM Arzenál Zrt. jóvoltából. Továbbá új falrészlettel bővült a laktanya főbejárata, amelyen már olvasható a tűzoltóság neve: Sztárek Ferenc Tűzoltólaktanya.

Program – 2024. május 4. (szombat):

Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróba

Nyíregyháza, Kossuth tér

Május 4-én Nyíregyháza belvárosában versengenek majd a legerősebb és leggyorsabb tűzoltók! Az erőpróbával a nyíregyházi tűzoltóság 140 évvel ezelőtti megalapítására emlékeznek, valamint első parancsnoka, Sztárek Ferenc előtt tisztelegnek.

A bajnokság célja a sport- és bajtársi kapcsolatok ápolása, kiépítése!

Az egyéni megmérettetésre hatvanan jelentkeztek. A többek között Csorna, Eger, Nyíregyháza, Tiszaújváros és a főváros tűzoltói is összemérik erejüket, gyorsaságukat. Sőt, határon túlról, Szatmárnémetiből is érkeznek majd versengők.

A május 4-ei erőpróba nyilvános, várjuk az érdeklődőket, szurkolókat a nyíregyházi Kossuth térre! A rendezvényhez az idén negyedévszázados Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület is csatlakozik. A belvárosban kutyás-, valamint mentési- és alpintechnikai bemutatóval is készülnek.

Az érdeklődők láthatnak mentőket és rendőröket is a Kossuth téren, de ott lesz a Magyar Tartalékosok Szövetsége is. Lesz továbbá egészségügyi szűrőbusz és gyermeksarok is.

A versenyt követően, az eredmények összegzésének ideje alatt tűzoltóbemutatót tartanak a Kossuth téren.

(A plakáton szereplő délutáni programok időpontjai változhatnak a versenyzők futamaitól függően - várhatóan korábbi időpontban kezdődik a tűzoltóbemutató és az eredményhirdetés is.)

Az erőpróba társszervezője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség, támogatói: