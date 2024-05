Egy fontos témát érintünk a podcast-adásunkban, hiszen az emberkereskedelemről is beszélünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjével. Dr. Kovács Attila r. alezredest kérdezzük arról, hogy mit is jelent az emberkereskedelem, milyen fajtái vannak, és mit jelent, hogy Magyarország származási, tranzit és célország is egyben. Emellett szó lesz az iskolaőr-programról is, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a második helyen áll a rangsorban.