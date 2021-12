A megszokottnál 3-4 fokkal hidegebb volt ugyan az elmúlt héten, de sokat sütött a nap, száraz idő volt a térségben – tájékoztatta lapunkat a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központja. Közleményükben azt írják, megyénkben a legtöbb helyen faggyal indult a hét szinte minden napja, csupán hétfőn és kedden maradhatott fagymentes a megye területének legnagyobb hányada. Általában mínusz 1 és mínusz 5 Celsius-fokig süllyedt a hőmérők higanyszála. Napkelte idejére a jobbára derült ég, a napos idő és a 8-13 fokos felmelegedés azonban kárpótolta valamelyest a kinti munkákat végzőket. A pára- és ködfoltok miatt olykor kifejezetten nedvesnek érezhettük az időt, csapadék azonban leginkább a hét első napján hullott, akkor is csak a megye déli felében volt 1-2 tizedmilliméternyi mennyiség. Nem is hiányzott egyelőre a kiadósabb eső a megkésett betakarítási és talajmunkákat pótló gazdák számára, noha a talaj erősen kiszáradt, mélyebb rétegei továbbra is várják az áztató csapadékot a feltöltődés megindulásához.