Piroska néni (Varjasi Béláné) az irodalom szépségét mutatta meg nekünk. Mindig tudtuk, hogy mikor érkezett meg az iskolába, mert harsány hangja, nevetése az emeletre is felért! Néha „csak” a tanteremben próbáltuk megfejteni a költők üzenetét, de emlékszem arra is, mikor tavasszal kitárt ablakok mellett az osztályteremből vagy éppen az ABC lépcsőjéről skandáltuk a járókelőknek Petőfi Sándor versét: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…” Könyvtáros órákat tartott, író-olvasó találkozókat szervezett, így Szentiványi Jenő is megfordult Tyukodon.