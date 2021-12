Véget ért a 2016–2021 közötti időszakot felölelő Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt. Ennek az volt a célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon a tálentuma felfedezésére, kibontakoztatására, egyéni vagy csoportos fejlesztésen alapuló gondozására.

Hat milliárdos támogatás

Összesen 50 ezer 5–25 év közötti gyermeket és fiatalt, 40 ezer továbbképzésen vagy műhelyen részt vevő szakembert, valamint 10 ezer akkreditált képzésben részt vevő pedagógust vontak be – több mint 6 milliárd forint támogatási keretösszeg felhasználásával. A kiemelt projektben a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 4 pedagógusa – Ágoston Gyöngyi, Földesi Rita, Jakab Dóra és Morauszkiné Lippa Krisztina – is tutori szerepet töltött be, s nyert el a diákok részére több millió forintos támogatást. A záróeseményt Budapesten tartották, a konferencián Jakab Dóra képviselte a régiót.