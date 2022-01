Új üzemeltetője van a Képes Kávéháznak, a szatmári város ékességének. A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. koordinálja a közösségi erő közel egy éve felépített színterét, leendő szimbólumát.





Meghatódó szakemberek



Pénzes Ottó, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület elnöke közel három évtizede ötlötte ki, hogy kellene a helyi polgári közönségnek egy olyan barátságos, elegáns, otthonos színtér, ahol akár egy kávé, egy sütemény vagy egy jóféle ital mellett találkozhatnak a betérők az ismerőseikkel, a barátaikkal. Az álomból valóság lett. Most ő a Képes Kávéház egyik leendő törzsvendége.

– Szabó Sándor olimpiai bajnok mestercukrász meghívásának eleget téve itt rendezték meg az Országos Cukrásztalálkozó egyik eseményét, és dr. Cservenyák László múzeumigazgató, a Magyar Kultúra Lovagja is meginvitálta egy látogatásra a Vidéki Múzeumok konferencián részt vevő mintegy száz kárpát-medencei múzeumigazgatót. Makovecz Imre szellemiségéhez méltóan az első vendégek azok az építők voltak, akik a két kezükkel dolgoztak a gyönyörű épület külső, belső kialakításán. A Mátészalkai Művészetbarát Egyesület rendezte „Építők Ünnepén” dr. Hanusi Péter polgármester is köszöntötte a meghatódott szakembereket, akik kiváló munkát végeztek, így méltán szolgáltak rá az elismerésre.





Értékeket hoznak létre



A Mátészalkai Művészetbarát Egyesület tevékenysége elsősorban a Képes Kávéház kialakításához kötődött.

– Egy korábbi, ingatlanrész-eladásból származó bevételünket forgattuk a belső berendezések, bútorok vásárlásába, a felajánlott munkák értéke pedig több millió forintra rúg. Aktívan vettünk részt a Kegyeleti Park és Mátészalka belvárosának megújulásához vezető koncepció kidolgozásában, és több kiadvány megjelentetése is a nevünkhöz fűzhető. A korábban általam írt Igaz mesék Mátészalkáról című könyv javított, bővített kiadását tavaly minden Mátészalkán érettségiző és 8. évfolyamot elvégző diák megkaphatta. Az egyesület adta ki a szintén általam jegyzett Történelem alapfokon című könyvet – ami egy internetes történelemkönyv papíralapú változata – és a Képes Géza Általános Iskola kiváló pedagógusának, Farkas Ritának Képes mesék, mondókák című könyvecskéjét, amelyet Filep Anita iparművész illusztrált, aki szintén az intézmény munkatársa. Ugyancsak egy sikeres pályázat tette lehetővé, hogy a színházi világban is értékeket hozzunk létre. A Buzogány Béla színművész-rendező vezette társulat több felnőtteknek és gyermekeknek szóló produkciót mutatott be nagy sikerrel.

Borítókép: Különleges enteriőr fogadja majd a betérőket | Fotó: a szerző

Felavatják a galériát is – Bár a Képes Kávéházban elsősorban Buzogány Béla rendez majd programokat, de időnként egyesületünk is jelentkezik néhány különlegeséggel. Márciusban tervezzük a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítását, és várjuk a Magyar Művészeti Akadémia elnökét is, akit arra kérünk, hogy avassa fel a kávéház szerves részét képező galériát, Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész és Sirpa Ihanus képzőművész műveit. Szinte biztosra mondható, hogy tavasszal vendégül láthatjuk Sári László orientalista írót, és talán Korniss Péter fotóművész is betoppan hozzánk. Természetesen tovább dolgozunk a Kegyeleti Park fejlesztésével összefüggő feladatokon, sőt megtisztelő felkérést kaptunk a Gólyakerti tó körüli fejlesztési elképzelések megfogalmazására is.