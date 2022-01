A védettségi igazolvány február 15-étől oltási igazolvánnyá alakul. Kizárólag oltási igazolványként lesz érvényes – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter kifejtette: ez azt jelenti, hogy február 15-étől az bizonyul oltottnak, aki felvette a három oltást, vagy a másodikat hat hónapon belül kapta meg. A harmadik oltást négy hónap után fel lehet venni, hat hónapon belül mindenkinek meg kell kapnia, hogy érvényes maradjon az igazolvány. A miniszter elmondta, a felnőtteknél 7 nap lesz a karanténkötelezettség időtartalma, de tünetmentesen, negatív teszttel 5 nap után lehet szabadulni. Az iskoláknál a felső tagozatnál bevált gyakorlatot kiterjesztik az alsó tagozatra is, mivel ez a korosztály is kaphat oltást. Ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama 5 napra csökken, de csak azokra vonatkozik, akik oltatlanok.



– Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, személyes jelenléttel, ha a technikai feltételek adottak, a karanténban lévő oltatlanoknak közvetíthető online is az oktatás – ismertette Gulyás Gergely.

A karantén a szülőket is korlátozza





Még szinte véget sem ért a koronavírus-járvány negyedik hulláma, máris itt az ötödik: szerdán 9216 új fertőzöttet regisztráltak, és a szakemberek szerint ez a szám az elkövetkező napokban nőni fog. Mindez az oktatásban is érzékelhető: vannak olyan iskolák, ahol az osztályok 20–30 százaléka karanténban van. Az alsósok felügyeletét meg kell oldani, ami a szülők számára nem egyszerű, de a 12 évnél idősebbek sincsenek könnyű helyzetben, sok intézmény ugyanis eddig nem tette lehetővé, hogy online kövessék a tanórákat – ez utóbbit a jövőben az iskoláknak biztosítaniuk kell.

Fáradtság, köhögés

– Valószínűleg egyre több osztály kerül majd karanténba, ugyanis a téli szünet után megsokasodott a felső légúti panaszokkal orvoshoz forduló gyerekek száma – számolt be lapunknak dr. Kocsis ­Klára. A nyíregyházi gyermekháziorvos hozzátette, az új év elején a rendelőben is kellett tesztelni: ötből három ­esetben pozitív lett az eredmény.

– Egy banális megfázás esetén a gyerek fújja az orrát, a láza sem megy fel, ám koronavírusra kell gyanakodni, ha a kicsi nagyon letört, fáradt, szinte egész nap alszik, lázas és köhög. A járvány alatt a szülők már annyi rutint szereztek, hogy nem küldik a gyereket közösségbe, csinálnak gyorstesztet. Azt ajánljuk, a betegség megjelenése utáni 3. napon teszteljék a gyereket, mert előtte fals, negatív eredményt mutathat a vizsgálat – adott hasznos tanácsot a háziorvos. Dr. Kocsis Klárát arról is kérdeztük, mehet-e táppénzre a szülő, ha a gyereke karanténban van, s otthon kell vele maradni.

– A jogszabály alapján kizárólag beteg gyerek után jár a szülőnek a táppénz, ez tehát az egészségesen karanténba kerülőkre nem vonatkozik. Tudjuk, sok kellemetlenség és probléma származik ebből, főleg azoknak jelent gondot, akiknek óvodába jár a gyerekük vagy alsó tagozaton tanul, hiszen őket nem lehet felügyelet nélkül otthon hagyni, ilyenkor ha tehetik, szabadságra mennek el a szülők. A gyermekápolási táppénz a munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége esetén jár. Ez a 3 évesnél idősebbek, de a 6 évesnél fiatalabbak esetében 42 naptári napot jelent, a 6 évesnél idősebb, de a 12 évesnél fiatalabbak esetében évenként és gyermekenként a szülőnek 14 nap jár, egyedülálló szülőknél ez 28 naptári nap – tudtuk meg a háziorvostól. Hozzáfűzte, ha valaki koronavírus miatt van otthon gyermekével, a táppénzes időszak minimum 10 napot, a karantén idejét tölti ki.

Segítik az otthonlévőket

– Jelenléti oktatásban tanulnak a diákjaink, ez alól csak az jelent kivételt, ha az egyik osztályban valaki megbetegszik, és a nem beoltott tanulóknak karanténba kell vonulniuk – mondta el lapunknak Tandiné Pataky Zsuzsanna, az Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. – Mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek ne maradjanak le a tananyaggal, így lehetőség van arra, hogy otthonról csatlakozzanak az órákhoz a digitális platformokon keresztül. A járvány kezdete óta mindez rutinná vált, s jellemzően mindenkinek megvan hozzá a megfelelő eszköze. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben a tanévben csak néhány alkalommal kellett az érintett diákoknak karanténban tölteniük a napjaikat, nem kellett behozhatatlan lemaradásokat pótolniuk – tette hozzá.

Karanténban a felvételi előtt

– Soha nem éltem még át olyat, mint ami ezekben a napokban történt velünk – sóhajtott Tóth-Tuza Noémi, akinek a lánya, Petra a nyíregyházi Zelk-iskolában nyolcadik osztályos.

– Karanténba került az osztály, és szerencse a szerencsétlenségben, hogy a karantén éppen a felvételi előtt jár le. Izgulunk, nagy a stressz, a felvételizőkön és rajtunk, szülőkön egyaránt. Lelki terhet jelent, hogy a következő napokat mindenki otthon tölti, és csak azon jár az agyuk: sikerüljön a felvételijük. Szabadidős programokkal próbáljuk oldani a feszültséget, igyekszünk minden támogatást megadni a gyermekünknek – tette hozzá.



Táppénz híján marad a szabadság Szilvia mindkét alsós fia karanténban van. Az egyik osztálytársuknak lett pozitív a tesztje, így az egész osztálynak otthon kell maradnia. A férje három napot otthon tudott lenni a fiúkkal, Szilvinek így csak egy nap szabadságot kellett kérnie a munkahelyén. – Szerencsére a tananyagban sem maradnak le, mert az alsós osztályokban online megtartják az órákat, feladják a házi feladatot, így délután 3 óráig elfoglalják magukat a fiúk. Már azt is tudjuk, hogy a karantén után félévzáró dolgozatokat írnak, erre is készülnek, azonban így nehezebb, mintha jelenléti oktatás lenne. Abba bele se merek gondolni, mi történik, ha újra és újra lesz egy pozitív gyerek az osztályban. Ha az én gyerekem nem beteg, nem mehetek táppénzre, így marad a véges szabadságkeret, és sajnos a nagyszülőkre sem számíthatunk – jegyezte meg a fiatal anyuka. S hogy van esély még az otthonlétre, jól jelzi, hogy az iskolájuk 32 osztályának több mint a 30 százaléka jelenleg is karanténban van.



Borítókép: A karanténban lévő kicsiket nem lehet felügyelet nélkül hagyni | Illusztráció: MW-archív