A kemény fagyok idején is van mit csinálniuk a horgászoknak. No, most nem éppen a lékhorgászatra gondolunk, hanem arra, hogy a befagyott tó jegéről lehet a legjobban levágni az elszáradt nádat. Az elmúlt napokban végre hazánkba is megérkezett az igazi tél, hízik a tavak jege a mínuszoknak köszönhetően. Ki tudja, lesz-e még ilyen hideg januárban vagy februárban, éppen ezért most kell kihasználni a lehetőséget. Így gondolja a kocsordi Kraszna Horgász Egyesület vezetősége is, bíznak abban, hogy az előrejelzéseknek megfelelően kitart a hét végéig a kemény fagy, s akkor a korábbi évek hagyományaihoz híven megkezdhetik a száraz növények vágását a Kirva-lapos tavukon. Az egyesület tagjait január 16-án, vasárnap 8 órára hívják nádvágási munkálatokra. Várnak mindenkit annak reményében, hogy a horgásztársaknak jólesik majd egy kis szabadtéri munka a hosszú bezártság után.

Borítókép: Könnyebb a nádvágás, ha jég borítja a tavat | Archív fotó: Egyesület