– Óriási leterheltség mellett dolgoztak 2021-ben a mentősök, nem volt megállás – mondta el lapunknak dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat észak-alföldi regionális igazgatója. – Megterhelő év volt a tavalyi is, de igyekeztünk helytállni munkatársainkkal – tette hozzá.

Ötven mentőegység dolgozott

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 50 mentőegysége több mint 83 ezer mentési feladatot végzett tavaly, ezt a feladatszámot közel 500 mentődolgozó teljesítette. Jelentős munka hárult ránk a járvány miatt mind a betegellátásban, mind a tesztelésben. Megjegyzem, nem csak a statikus mintavételi pontokon, ugyanis az Országos Mentőszolgálat munkatársai szervezték, irányították és végezték el a szűréseket a betegek lakásán is, ha arra volt szükség. Több mint 300 ezer kilométert tettek meg mentőautóink, s ez az adat csupán a Covid-feladatok ellátásával kapcsolatos szám.

– A járvány alatt sem „állt meg az élet”, a bajtársak rohantak a balesetekhez és a sürgős hívásokhoz ugyanúgy, mint máskor. Természetesen biztosítanunk kellett az alapfeladatunkat jelentő mentést. A munkatársaink kimagasló és emberfeletti teljesítményt nyújtottak annak érdekében, hogy maradéktalanul meg tudjunk felelni a kihívásoknak, ez másként nem mehetett, csak ha túlóráztak. Külsős segítőket is igénybe vettünk, felsőoktatási intézmények hallgatói, önkéntesek, betegszállító cégek munkatársai, a rendőrség és a katasztrófavédelem is patronált minket – összegezte az előző év teendőit dr. Korcsmáros Ferenc. Az igazgatót megkérdeztük, van-e elég mentős, mentés­irányító ebben a térségben. Elmondta: az Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetnél közel 1500 mentődolgozó vesz részt a munkában.

– Örömmel „jelenthetem”, hogy HR-állományunk stabil és kiegyensúlyozott, minden státuszunk minden munkaköri csoportban betöltött – válaszolta az igazgató, az egyenruhás szervezetre jellemző stílusban.

Új mentési pont a megyében

Dr. Korcsmáros Ferenc arról is beszélt, munkájukban az életmentő eszközök fejlettsége, minősége kulcsfontosságú.

– Az elmúlt években kormányzati forrásból jelentős mentéstechnikai eszközbeszerzés valósult meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is: új mentőautók érkeztek a kisvárdai, a rakamazi, a vásárosnaményi és a nyíregyházi mentőállomásra. A beruházásoknak köszönhetően a gépjárművek átlag­életkora 5 év alá csökkent.

Lapunk megtudta, az idén további 29 új mentőautó érkezhet az Országos Mentőszolgálathoz.

– A gépjárműflotta fejlesztésén túl minden nagy értékű mentéstechnikai eszközt (léle- geztetőgépeket, monitor-de- fibrillátor egységeket, gyógyszeradagoló pumpákat) lecseréltünk – erősítette meg az igazgató, hogy a szolgálathoz szükséges anyagi és eszközerőforrás rendelkezésükre áll.

Az Országos Mentőszolgálatnál mesterséges intelligencia végzi a mentési gyakorlat folyamatos monitoringját, ez azt jelenti, hogy a szoftver által kibocsátott adatok elemzéséből többek között kiderülhet az is, hol szükséges a mentési kapacitást bővíteni vagy fejleszteni. 2021-ben Szabolcs megyében Rozsályban adtak át mentési pontot, mely a térség kiegyensúlyozottabb mentőellátását biztosítja.