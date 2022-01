Január 14., péntek



20 óra: Helló, Texas Tourist!

A helyi zenekar kezdi az idei koncertek sorát a nyíregyházi adománykávézóban.

A Labor Caféban lép színpadra péntek este a Texas Tourist. A bandát senkinek nem kell bemutatni, tagjainak sem ez az első zenekaruk, korábban mindegyikük feltűnt már más formációkban is. A TT stílusát tekintve a Texas blues, a swamp, a dark country, a southern rock, valamint a hiphop és a funky egyvelege, ezzel pedig igazán különleges és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei palettának. Játszottak többek között a Supernem, Takáts Tamás és a Radar előtt, de több utcazenei fesztiválon is feltűntek már. Is it the End? című daluk 2020. október 6-án debütált a Rock Rádióban. A közeli tervek között szerepel egy nagylemez és több videóklip elkészítése, emellett a banda igyekszik eleget tenni a külföldi felkéréseknek is.



22 óra: Blackout

Erősen indul az év a Club Hollywoodban, ahol az After Hours csapata filmszakadást prognosztizál péntek éjjelre.

A legerősebb ütemek dübörögnek majd a tánctéren az R’n’B-től a popon át a technóig. A nyíregyházi szórakozóhelyre ezúttal sztárfellépő is érkezik: a lemezjátszók mögött Doki és Ben Brewer. A buli tizenhat pluszos.



22 óra: Sztárok a színpadon

A Mamma Miában minden hétvégén kivágják a rezet, rendszeresen hozzák el Nyíregyházára a legnépszerűbb előadókat és lemezlovasokat. Most sem fognak csalódni a bulizók.

Különleges éjszaka elé néznek, akik pénteken a Mamma Miát választják, hiszen két fellépőt is köszönthetnek: érkezik Jauri és Essemm. Az este rezidense Fenyvesi és Tekk, míg az emeleten Sögö adagolja a funky-, a latin, az R’n’B és hiphopslágereket. Jauri az ország egyik legtrendibb lemezlovasa, a Rádió 1 legfiatalabb állandó házigazdája. Hosszú út vezetett a középiskolai házibulikból a legnagyobb hazai fesztiválok színpadáig, de mára már az ország minden pontján, több tízezer fiatal tudja, hogy mit is várhat, amikor „érkeznek a legnagyobb kedvencek egy kicsit másképp, egy kicsit jaurisabban…” Marci karrierje hatalmasat ugrott 2015-ben, amikor csatlakozott a World is Mine csapatához: az elmúlt pár év leforgása alatt olyan világsztároknak adhatta át a DJ-pultot, mint Timmy Trumpet, Carnage, Showtek vagy a Nervo lányok. Bár már megjárta a legnagyobb hazai klubokat, az igazi topfesztiválokat, egy valami sosem változik: ha Jauri áll a lemezjátszók mögé, akkor mindig szívvel-lélekkel és alázattal mozgatja meg a bulizni vágyókat.





Január 15., szombat



12 óra: Zenei tehetségeket keresnek

Az Öröm a Zene programhoz csatlakozva, a Hangszeresek Országos Szövetségével és az NKA Hangfoglaló Programmal karöltve amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdetett a Club Hollywood.

A megmérettetésre január 10-éig jelentkezhettek az előadók és zenekarok. A négytagú zsűri a beküldött hanganyagok előválogatója után a legjobbakat élőben hallgatja meg a CH színpadán. A győztes a hangszer- és hangtechnikai eszközbeszerzési támogatások mellett indulási jogot szerez az Öröm a Zene 2022 októberében rendezett döntőjébe.



21 óra: Szingli csajok éjszakája

Ezen az estén párra lelhetnek a magányos szívek.

A nyíregyházi Barbizon két termében kétféle zenei stílus segít ráhangolódni az ismerkedésre. A legbulizósabb magyar slágerekkel DJ Till, a top mulatós nótákkal DJ Balage várja a kikapcsolódni, ismerkedni vágyókat.



21 óra: Pótszilveszter az Annapubban

A vajai szórakozóhelyen visszaforgatják a naptár lapjait, s újraélik a szilveszteri pillanatokat. A zenéről Ignácz Márkó gondoskodik.



22 óra: Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat...

Szilveszteri hangulat, fergeteges parti egy csipetnyi őrülettel. Kell ennél több?

Ha nem, akkor irány a nyíregyházi Mamma Mia, ahol lehet, hogy még visszaszámlálás is lesz! Mindeközben a Retro teremben Geczo, míg az emeleten Mr. Aradványi diktálja az ütemet.



22 óra: Wannabe Nyíregyháza

Spice Girls, Backstreet Boys, ’N Sync, Britney Spears, Christina Aguilera... – csak néhány a kilencvenes és kétezres évek legismertebb slágergyárosai közül.

A Karma Event Club zenei időutazásra viszi a csillámkorszak rajongóit. Vigyázat, a Wannabe parti emlékrohamokkal járhat!



22 óra: Passion Party

Vannak nevek, melyek magukért beszélnek.

A mátészalkai Club Passionben a rezidens Tekk mellett Purebeat is helyet kér a színpadon.



22 óra: Kemény ütemek, hajnalig tartó menetelés

Két nagyágyú garantálja a feledhetetlen évkezdést a tiszateleki Club Pegazusban: DJ Free és Czaga. Az est rezidense DJ Petrényi, a PeGi Vigadóban pedig Balogh Zolika táncoltatja meg a mulatni vágyókat.



