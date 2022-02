Első gazdasági évét zárta le a 2021-es esztendő végeztével az Északi Agrárszakképzési Centrum. Lévai Imre főigazgató a centrum működésének eddigi tapasztalatairól, a folyamatban lévő és várható változásokról, tervekről beszélt lapunknak. Kiemelte, hogy addigra, mikorra a mostani diákok vizsgázni fognak, teljes mértékben ismert és egyértelmű lesz az agrárszakképzési centrumok léte, struktúrája, működése, de addig is folyamatos lesz az együttműködés intézményeik és a 7–8. osztályosokat oktató pedagógusok között.

Átalakítási folyamat

– A szakképzés területén végbemenő reformfolyamat csúcspontjaként 2019-ben megalkották az új szakképzési törvényt, a még most is tartó átalakítási folyamat egyik fontos mérföldköve volt az agrárszakképzési centrumok létrehozása. Ezek a centrumok, így az Északi Agrárszakképzési Centrum is egy fiatal szervezet. Elmondhatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, amire nyugodtan építkezhetünk. Az már biztosan látszik, hogy az országban működő öt agrárszakképzési centrum létrehozásával jóval könnyebb centrumonként átlagban tíz iskolával együttműködni, mint az Agrárminisztériumnak a fenntartásában működő több mint ötven szakképző intézménnyel napi kapcsolatot tartani. De ki kell emelni, hogy még az elején tartunk az útnak – fogalmazott a főigazgató. Hozzátette, folyamatosan arra törekednek, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók valóban a jelen munkaerőpiaci kihívásainak megfelelő szakmai ismeretekhez jussanak, mindemellett a ma elvárható infrastrukturális környezetet is meg kell teremteni a számukra, ami gazdaságilag nagy feladatot ró rájuk.

– Megnyugtató számunkra, hogy dr. Nagy István agrárminiszter időről időre megerősíti a magyar agrárium fejlesztésének prioritását, ez megnyugtató a szakképzés számára is. Az agrárium digitalizációja folyamatos, erre kell az elkövetkezendő időszakban koncentrálnunk, hiszen olyan típusú elvárásoknak kell eleget tennünk, amelyeket részben vagy egészben még most nem is látunk. A szakmai képzés és oktatás keretében arra kell fókuszálnunk, hogy minden egyes szakma, szakképesítés és a hozzá kapcsolódó tantárgyi oktatás során olyan alapvető és részletes szakmai, illetve informatikai ismeretekhez jussanak a tanulók, amiket később már a munkájuk során hasznosítani tudnak. A következő terület, ahol nagymértékű fejlesztést szeretnénk végrehajtani, az az ágazati alapképzés. Itt szükség van arra, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari képzések esetében modern gyakorlóhelyek, tan­üzemek, tanműhelyek álljanak rendelkezésükre. Ezek azt a célt szolgálnák, hogy a tanuló ne akkor találkozzon először egy korszerű technológiával, géppel, eszközzel, berendezéssel, amikor már a magasabb évfolyamon duális partnerhez kikerül, hanem sokkal korábban, az ágazati alapképzés keretében – említette Lévai Imre.

Külső szervezetek

Az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója szerint a fejlődési folyamat része az Ágazati Képzőközpont megalakítása is, amelybe intézményeik mellett külső gazdálkodó szervezeteket is be fognak vonni. Az ide bekerülő tanulók százezer forintot meghaladó bruttó munkabért kaphatnak majd.

– Itt kell még kiemelni, hogy az elmúlt évben létrehoztuk a Szaktudás Vizsgaközpontot, amely már túlesett az akkreditációs eljáráson is, és készen áll az informatikai felület használatával a vizsgáztatásra. A 2020-ban kialakított agrárszakképzési centrumok mindegyike más és más földrajzi környezetben, különböző körülmények között működnek, de mégis jól megvalósítható az együttműködés. A folyamatos egyeztetések során a centrumok szakmai és gazdasági vezetői rendszeresen találkoznak egymással, ezekhez a találkozókhoz tavaly két alkalommal is csatlakozott dr. Nagy István agrárminiszter is – tudtuk meg a főigazgatótól, aki a centrumrendszer legnagyobb hozadékának azt érzi, hogy még „közelebb” tudták hozni az intézményekhez azt az egységes követelményrendszert, amit a fenntartó joggal vár el törvényi, illetve szakmai alapon.

– Az iskolák közelebb kerültek a gazdálkodókhoz, hiszen a gazdák azok, akik meg tudják ismertetni a tanulókat a különféle modern technológiákkal – zárta Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.