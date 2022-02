Egy új szolgáltatást vehet igénybe 2021. december elsejétől, aki adattárolót vagy tárhellyel rendelkező készüléket vásárol. Ezeket az eszközöket ugyanis egy adattörlő címkével látják el a kereskedők. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a címkén szereplő kóddal az arra létrehozott webes felületen elektronikus adathordozókra vonatkozó adattörlési szolgáltatást lehet igénybe venni, mellyel lehetővé válik az eszközön tárolt adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlése.

Egyszeri törlésre jogosít

Az NMHH tájékoztatása szerint a kereskedőtől kapott címkén lévő kód és szükséges azonosítók megadása, valamint az eszköz típusának kiválasztása után egy szoftver segítségével a veglegestorles.hu adattörlő webes felületen egyszerűen, véglegesen, visszavonhatatlanul és biztonságosan le lehet törölni az adatokat a tartós adathordozóról. Fontos, hogy a címkén található kód egyszer használatos, egy törlésre jogosít.

A hatóság figyelmeztet: ha a fogyasztók a már nem használt adathordozó eszközökről nem törlik véglegesen adataikat, azok könnyen eljuthatnak a készülék következő használójához. Nem szükséges különösebben képzettnek lenni ahhoz, hogy valaki visszaállítsa az eredeti fájlokat. Ha a telefonhoz más okoseszközök is kapcsolódnak, akkor még könnyebben elérhetők ezek az adatok, legyenek azok fotók vagy jelenleg is használt jelszavak. Ezért különösen fontos, hogy a tartós adathordozókon alkalmazott törlési módszer visszavonhatatlan és biztonságos legyen, erre kínál egyszerű és megfelelő megoldást a veglegestorles.hu weboldalon elérhető szolgáltatás.

Sok még a kérdőjel

Az adatok helyreállítási lehetőségeiről egy megyei szakembert is megkérdeztünk. Kolos Kornél, az adatmentéssel foglalkozó Adatorvos.hu üzemeltetője lapunknak elmondta, a számítógépek, laptopok vincsesztereiről gyakran mentik meg az adatokat, hiszen előfordul, hogy a tulajdonos leejti az eszközt.

– A tároló író-olvasó feje is megsértheti az adathordozó felületét, így előfordulhat, hogy nem menthetők a fájlok. Azonban kisebb ütés vagy kisebb felületi hiba esetén visszaállíthatjuk az értékes fájlokat. A mobiltelefonok esetében már nehezebb a helyzet, amennyiben a memóriakártyán vannak az adatok, akkor könnyebb a dolgunk. A belső tárhelyhez nehezebben férünk hozzá, mert sokféle típus van, és némelyikhez nincs támogatás. Ha új a készülék, akkor sokan inkább nem kérik a helyreállítást, mert azonnal bukják a garanciát, ha nem márkaszerviz végzi a javítást – hangsúlyozta a szakember.

– Nagyon új még ez az intézkedés, és nincs róla elég információnk, de az kérdéses, hogy pontosan milyen módszerrel törlik az adatokat az állami alkalmazással. Ahhoz, hogy valaki tényleg úgy semmisítsen meg fájlokat, hogy egy hozzáértő ne tudja helyreállítani, többórás munka kell, nem pedig néhány kattintás. Az is érdekes, hogy egy weboldal hogyan fér majd hozzá a szóban forgó készülékhez – fűzte hozzá Kolos Kornél.

– Valószínűleg egy egyszerű törlésről lesz szó, s ha egy átlagfelhasználó kezébe kerül később a laptop, akkor ő üresnek látja majd az adattárolókat. Abban viszont biztos vagyok, hogy egy szakember sok mindent látna még azon a merevlemezen – zárta gondolatait Kolos Kornél.