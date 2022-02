A környezettudatosság is fontos szerepet kap a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda programjai között. A fiatalok már az előző évben is aktívak voltak ezen a területen: a Nyíregyházi Környezetvédelmi Kerek­asztal alakuló ülésén kérték, hogy a városvezetők javasoljanak számukra olyan területeket Nyíregyházán, amelyeken önkéntes szemétszedési akciót szervezhetnek.

A fiatalok tavaly augusztusban a Kossuth térről indulva többek között a Szent István és a Bocskai utcákon haladtak több kisebb csoportban, hogy végül a Jósa András Kórháznál találkozzanak – útközben pedig összeszedték az eldobált szemetet. Az élmény nagy hatással volt a diákokra.

– A hulladékszedési akció kiemelt programunk volt, és azt hiszem, az egész iroda nevében elmondhatom: nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen sikeres volt ez az esemény. Ezután a rendezvény után döntöttünk úgy, hogy bár egyébként is része a mindennapjaiknak a környezetvédelem, a jövőben még többet szeretnénk foglalkozni ezzel a témával – mondta el Ecsedi Noémi.

Akciótervet dolgoznak ki

– Az egyik nagyon fontos tervünk 2022 első felére, hogy elkezdjünk kidolgozni egy környezetvédelmi akciótervet. Ebben szeretnénk egy olyan projektet létrehozni, amely erőteljesen felhívja a fiatalok, sőt az egész nyíregyházi lakosság figyelmét arra, hogy milyen fontos vigyáznunk a környezetünkre.

A diákpolgármester arról is mesélt, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is szeretnének továbbra is tenni Földünkért, így a tavaly nyári szemétszedési programjukat az idén is biztosan megismétlik.