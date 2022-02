Bár még február közepén járunk, a közelmúlt tavaszias időjárása sokakat kicsalogatott a négy fal közül, hogy hozzálássanak a kerti munkákhoz. Innen egy kis kihúzott gyom, onnan néhány lemetszett gally, és máris összegyűlt egy szép kupac zöldhulladék – azonban mielőtt égetéssel akarnánk megszabadulni az összegereblyézett, felesleges növényzettől, érdemes tájékozódnunk egy kicsit.

– Mivel még tart a veszélyhelyzet, jelenleg is az önkormányzatok rendelkezhetnek a belterületi szabadtéri égetés lehetőségéről. Aki el akarja tüzelni a zöldhulladékot, annak elsősorban a lakóhelye önkormányzatánál kell érdeklődnie, hogy egyáltalán megteheti-e ezt és ha igen, mikor – mondta el kérdésünkre Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Figyeljünk a lángokra

– Ha a települési önkormányzat lehetőséget biztosít az égetésre, akkor is ajánlott megfontolni néhány alternatívát, például komposztálhatunk vagy igénybe vehetjük a zöldhulladék elszállítását. A kerti égetések ugyanis fokozzák a levegő szállópor-koncentrációját, illetve számos alkalommal annyira elhatalmasodnak, hogy tűzoltói beavatkozásra is szükség van a lángok megfékezéséhez. Tavaly csak a megyénkben 663 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, idén pedig már 24-hez – és akkor azokról a kisebb tüzekről még nem is beszéltünk, melyeket az állampolgárok időben észlelnek és maguktól el tudnak oltani – fűzte hozzá.

– Ha az adott településen engedélyezett a kerti hulladék égetése, és úgy döntünk, hogy élünk a lehetőséggel, akkor szükség lesz rá, hogy néhány egyszerű óvintézkedést betartsunk saját biztonságunk érdekében. Az első és legfontosabb, hogy körültekintően válasszunk helyszínt, például épületek vagy éghető anyag mellett ne rakjunk tüzet, és azt soha ne hagyjuk őrizetlenül.

– Mindig legyen mellettünk az eloltásához szükséges eszköz. Ez lehet akár egy vödörben vagy hordóban víz, esetleg egy kerti locsolótömlő, vagy egy lapát, amivel egy kis homokot tudunk szórni a tűzre – ezekkel még le tudjuk győzni a kisebb lángokat.

A csikk is veszélyes

– Figyeljünk arra is, hogy ha megerősödik a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést. Ennek elmaradása sajnos gyakori probléma, amely komoly bajt is okozhat, hiszen a nagy szélben a tűz gyorsan átterjedhet a szomszéd kertjébe is, sőt: az sem ritka, hogy akár 3-4 telek szélességben is elterjednek a lángok. Ilyenkor bizony már nem elég egy vödör víz, tűzoltókra van szükség.

– Szintén gyakori, hogy a menet közben, autóból kidobott égő cigarettacsikkektől lángra kap a főutak menti száraz aljnövényzet, sok nádas- és avartüzet okoztak már hasonló esetek. Nem is kell sokat keresgélni a tűzesetek között: a napokban Nagyecsednél 2000 négyzetméteren foltokban az aljnövényzet, illetve Tiszavasvárinál a Keleti-főcsatorna mellett 200 négyzetméteren száraz fű és bálázatlan szalma égett. Az emberi gondatlanság, mulasztás rengeteg tűzeset okozója – egy kis odafigyeléssel és óvatossággal tehetünk azért, hogy se a kertünkben, se a természetben ne kelljen ilyen sokszor harcolniuk a lángokkal a tűzoltóknak.

Borítókép: A kerti égetés a levegő szállópor-koncentrációját is növeli | Illusztráció: MW-Archív/Löffler Péter