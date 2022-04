Csokitojás, csokinyúl, locsolókölni, főtt tojással és sonkával megrakott tálak, ízletes sütemények – ezek mind olyan dolgok, amelyek nélkül nehéz elképzelni a húsvétot. Van azonban valami, amit érdemes lehagynunk a családi összejövetelre, a közös ünnepségre vagy a gyerekek szórakoztatására szánt bevásárlólistáról: az élő nyulakat.

– Húsvét közeledtével jellemző, hogy a szülők az ünnep egyik szimbólumával, egy élő nyuszival szeretnék meglepni a gyerekeket – mondta el lapunknak Novák-Hajtó Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány állatotthonának vezetője. – Ezzel egy időben megjelennek a különböző figyelemfelhívások és cikkek is az állatvédelemmel foglalkozó platformokon a felelős állattartás fontosságáról, nem véletlenül: az aranyos nyuszi miatt érzett hirtelen öröm nagyon hamar átfordulhat bosszúságba, hiszen a nyúltartás egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Ha nem megfelelő kezekbe kerül az állat, hamar jelentkezhetnek a problémák.





Sok figyelmet igényelt



– Fontos tudni, hogy a nyúl egy zsákmányállat, tehát nagyon óvatosan kell hozzányúlnunk, különben megijed, és stresszhelyzetben könnyen kárt tesz magában – emelte ki az állatmentő. – Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a nyúl egyfolytában rág. Mentálisan nagyon rossz hatással van rá, ha soha nem engedik ki a ketrecéből, azonban amikor felfedezőútra indul a lakásban, akkor bármit megrághat, ami az útjába kerül: a tapétától kezdve az ágy lábán keresztül egyéb bútorokig vagy a távirányítókig.

– A gondozása sem pusztán annyiból áll, hogy bedobunk neki egy kis szalmát és vizet, aztán készen vagyunk: csakúgy, mint egy kutyának vagy macskának, egy nyúlnak is kellenek oltások. Sőt, egy nagyon érzékeny állat, rengeteg speciális betegsége lehet, és akár egy szúnyogcsípés is végzetes lehet számára. Nem feltétlenül abba a társállat-kategóriába esik, amelyet bátran adhatunk egy kisgyerek kezébe, arról nem is beszélve, hogy miután az ünnep varázsa elmúlik, sokan ráunnak a nyuszira – tette hozzá.

Novák-Hajtó Éva arról is beszélt, hogy a húsvéti nyuszikra sokszor nagyon sanyarú sors, sőt halál vár. Amikor a gazdiknak már több bosszúságot okoz a bolyhos kisállat, mint amennyi örömet szerez, akkor minden lehetőséget megragadnak, hogy megszabaduljanak tőle, például szabadon engedik az út mentén vagy az erdőben. Ezek az állatok azonban korántsem azonosak a mezei nyulakkal, nem maradnak életben emberi gondoskodás nélkül.





Nem kell vásárolni



– A kisállat-kereskedésekben vásárolt nyuszik teljesen életképtelenek a természetben, hiszen fogságban születtek és nevelkedtek, és fogalmuk sincs róla, hogy hogyan szerezzenek táplálékot vagy rejtőzzenek el a ragadozók elől. Ezeknek a sorsukra hagyott kisállatoknak a nagy része hamar elpusztul – hangsúlyozta.

– Éppen ezért mi mindig azt javasoljuk az állatbarátoknak, hogy előzzék meg ezeket az eseteket, és ne vásároljanak élő nyulat húsvétra. Természetesen nem az a gond, ha valaki szeretne nyuszit tartani – amennyiben nem csupán egy ünnepi ajándékként, pillanatnyi szórakozásként tekint az állatra, hanem egy komoly elhatározás vezeti el a döntésig. Mielőtt pedig belevágna a nyúltartásba, érdeklődjön és gyűjtsön információkat, hogy felkészülten és minden velejárónak a tudatában vihesse haza az új kis kedvencet az otthonába.

Ha nem tudjuk elképzelni nyuszisimogatás nélkül a húsvétot, akkor sem kell rohannunk a kisállatboltba: az ünnepek környékén számos olyan programot találhatunk, ahol a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek a cuki tapsifülesekkel. Sőt, nem kell hozzá külön alkalom, hogy a kicsiknek megmutassuk, milyen az állatok szeretete és miből áll a felelős állattartás: a menhelyek – így az Állatbarát Alapítvány állatotthona is – egész évben várják mindazokat, akik szeretnék megsétáltatni, megszeretgetni az otthontalan kutyákat és macskákat.





Borítókép | Illusztráció: Pixabay