A tűz nem játék! – tartja a mondás, de mi van akkor, ha mégis játszunk vele, és szórakozás közben még érdekes ismeretekkel is gyarapszunk?



Ezt az eszmeiséget ragadta meg a Trükkös fizika – a tűz című előadás, amit hétfő délelőtt láthattak az érdeklődő fiatalok a Móricz Zsigmond Megyei és Város Könyvtárban. Az előadás egy több éve indult sorozat, a Mindentudás Könyvtára újabb eleme. A gyerekeknek is kínál tartalmas kikapcsolódást, melynek keretében ismeretterjesztő előadásokkal keltik fel az érdeklődésüket a különféle tudományok iránt.

A könyvtár tapasztalatai alapján az ismeretterjesztő könyveket keresik a leginkább az olvasók, s mindez a felnőttek mellett a gyermekekre is igaz. Az idei tanévben a négy őselem került az előadások középpontjába, a korábbi hónapokban, hetekben a talajról, a vízről és a levegőről is látványos bemutatókat láthattak a diákok.

A legújabb előadás a tűz rendkívül érdekes, ámde veszélyes tulajdonságait tárta az ifjak elé, mégpedig dr. Stonawski Tamás, a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa prezentálásában.

Zajos sikert aratott



– A kísérletek általában izgalmasak, és óriási előnyük, hogy izgalmas formában adják át a tudást a fiataloknak, és felkeltik az érdeklődésüket. A bemutatók gyors lefolyásúak, ezért speciális kamerával is felvesszük, hogy a kivetítőn jobban láthatóak legyenek, és a biztonságot szem előtt tartva ne kelljen a zárt térben hatalmas lángokkal szemléltetni – árulta el az előadó.

– Tüzet régen nagyon nehéz volt létrehozni, nem csoda, hogy ősember annyira vigyázott rá, ha valahogy mégis sikerrel járt. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy eloltani még nehezebb a lángokat – hívta fel a figyelmet az adjunktus, akinek előadásából azt is megtudhattuk, mi a különbség a régi hagyományos és a napjainkban elterjedt biztonsági gyufa között.

– A régi gyufákat elég volt egy érdes felülethez dörzsölni, és máris megpillanthattuk a lángot, de ez a könnyebbség bizony veszéllyel is járt: ezek az eszközök ugyanis akár az ember zsebében is meggyulladhattak, ezért volt szükség a biztonsági gyufa kifejlesztésére. Ez úgy működik, hogy a gyufa meggyulladásához szükséges vörös foszfort már nem a gyufaméregbe keverik bele, hanem a skatulyán helyezik el, így csak a gyufaszál nem elegendő az égéshez – tudatta a szakember.

Ne próbáld ki otthon!



A látványos bemutatón a fiatalok láthattak gyertya-libikókát is, de a csattanót – méghozzá szó szerint – az előadás erősen a „ne próbáld ki otthon” kategóriába tartozó kísérlete jelentette: dr. Stonawski Tamás egy üvegben hidrogént fejlesztett, majd a gáz felfújta a palackra erősített léggömböt. Elég volt egy aprócska láng, és máris hangos robbanás miatt rezzent össze a közönség.

Az előadótól azt is megtudtuk, hogy aki kedvet kapott a látványos kísérletekhez, és szeretne jobban megismerkedni a fizikával, az megteheti a nyáron, a Zemplénben megrendezett, öt napos Kreatív Fizika Táborban.