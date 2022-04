– Az előző választáshoz képest sokkal többen jöttek szavazni, 11 óráig a jogosultak harmada leadta a voksát – árulta el lapunknak Andrejkovics Kitti, Nyírtelek 5-ös számú szavazókörének elnöke. Hozzátette: folyamatos érkeznek a szavazók, és sokan a délutáni órákban jönnek majd.

– A mozgóurnával is csak délután indulunk el, mert többektől hallottuk, hogy ebédidő után szeretnék leadni a szavazatukat. A szavazókörben 1100 embert tartunk nyilván, és bár korábban 60-70 százalékos volt a részvételi arány, az idén már délelőtt eljött a szavazók harmada – emelte ki a szavazóbizottság elnöke, akitől azt is megtudtuk, a középkorúak és az idősek jönnek inkább, sajnos a fiatalság eddig kevésbé képviseltette magát. – A délután hozhat még ebben változást, de eddig azt látjuk, az idősebb korosztály fontosabbnak tartja a választásokat – zárta gondolatait Andrejkovics Kitti.

Kiemelkedő a részvételi arány

Hasonló tendenciáról számolt be Kertész Gáborné, a nagycserkeszi egyes számú szavazókör elnöke is. Mint mondta, jóval többen jöttek szavazni, mint négy évvel ezelőtt.



– Nagyon aktívak az emberek, a választásra jogosultak fontosnak tartják, hogy leadják a voksukat. A tanyabokrokba is megyünk délután, hogy az ott élők is élhessenek a szavazati jogukkal – tudtuk meg a bizottság elnökétől. Kertész Gáborné azt is elmondta, hogy kifejezetten sok első szavazót várnak, de délig csak kevés ezért járó ajándékot oszthattak ki.



– Volt pár fiatal választópolgár, ám inkább az idősebbek kerestek fel minket. Nagyon remélem, hogy délután ők is jönnek, és a voksukkal alakítják országunk jövőjét – bizakodott Kertész Gáborné.



Kifejezetten aktív volt az ifjúság Tiszavasváriban, ugyanis az ottani 7-es számú szavazókörben azt tudtuk meg, hogy az egy óráig megjelent szavazók mintegy fele a fiatalokat képviselte. Kulcsár Simon, a választási bizottság elnöke kérdésünkre elmondta, beigazolódni látszanak azok az előrejelzések, amik az idei választásra közel 80 százalékos részvételi arányt jósoltak.

– A közel ezer választópolgár fele délután egyig leadta a szavazatát, és a délutáni órákra várjuk az újabb „rohamot”. Az érdeklődésük figyelemre méltó, különösen az előző választásokhoz képest, de sok van még hátra, bármelyik irányba módosulhatnak az adatok – emelte ki Kulcsár Simon.