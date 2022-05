Ha valakinek közgazdászdiplomája van, dolgozott New Yorkban, önkénteskedett Párizsban, élt Svájcban és a Karib-tenger térségében, vajon miért készít szusit Nyíregyházán? Tóth Péter – merthogy ő a történetünk főszereplője – azt mondja, a válasz jóval egyszerűbb, mint gondolnánk. Beleszeretett a gasztronómiába, pontosabban a japánok e hagyományos ételébe, és miután világot látott, egy kis debreceni kitérő után visszatért szülővárosába.



A külföldön töltött évei alatt számos helyen és helyzetben kellett döntést hoznia, rengeteget tanult az emberekről és saját magáról, ezért hiába húzta le a rolót több szusibár is korábban Nyíregyházán, ő bízott magában. Azt mondja, hogy amikor megnyitotta a Sushi Place-t, nem voltak kétségei: már az első napon tudta, hogy sikeresek lesznek, és hogy talpon fognak maradni – igaza lett, hamarosan ugyanis a negyedik születésnapjukat ünneplik.



Csak frissen!



– Amikor Párizsban éltem, a kollégáim elvittek szusit enni, és nemcsak az étel ízlett nagyon, de a hangulat is annyira magával ragadott, hogy elhatároztam, egyszer majd ezzel fogok foglalkozni. Később már a Karib-tengeren tanultam meg azt alapokat, ott kezdtem el jobban beleásni magam e csodás étel kultúrájába. Kísérletezgettem, hogy mi mivel harmonizál, s hogy az alapanyagokat mivel lehet kiegészíteni. Mert ugyan a szusi egy tradicionális japán étel, amelynek megvannak a kötelező elemei és elkészítési módjai, világszerte számos fajtájával találkozhatunk, a készítői ugyanis mindenhol alkalmazkodnak az adott ország gasztrokultúrájához, ízvilágához. Én is ezt teszem, s ennek megfelelően új dimenziót adok a szusinknak. Igyekszem olyan tekercseket létrehozni, amelyek teljesen egyediek, csak ránk jellemzőek.



– Arra törekszem, hogy minden doboz olyan legyen, mint amilyen a képeken – de természetesen nemcsak a külcsín, hanem a belbecs is nagyon lényeges. Szerintem az a sikerünk titka, hogy mindent frissen készítünk, semmit sem teszünk el másnapra. Ha így tennénk, a zöldségek egy része megbarnulna, és aminek ropogósnak kell lennie, ellágyulna, ez pedig számomra elfogadhatatlan. Ezért csak annyi megrendelést veszünk fel, amennyit aznap meg is tudunk csinálni, és bár kényelmesebb lenne előre dolgozni, ebből az alapelvből nem engedek.



– Igyekszem a kreativitásomat is kamatoztatni, és folyamatosan megújítani a kínálatot. Gyakran tesztelünk új változatokat, és ami a legjobban ízlik a vendégeknek, feltesszük az étlapra.



Japán törzsvendég



– Sokan szeretik a csípős szószos vagy az avokádós szusinkat, a nagy kedvenc pedig a pikáns, de készítünk szusit lazaccal, tonhallal, rákkal, angolnával, tilápiával is – meséli Tóth Péter, aki méltán büszke arra, hogy Budapestre is vittek már tőlük szusit, sőt, van egy japán törzsvendégük is, aki kizárólag tőlük rendel. – A szusi rendkívül egészséges, szívesen fogyasztják a testépítők és azok is, akik diétáznak. Ez nem az az étel, amit mindennap megkívánnak az emberek, a törzs- vendégeink hetente egyszer rendelnek. Sokan választják a füstölt halas változatokat is a nyers halas mellett, de népszerűek a zöldségesek (is), az uborkás például a gyerekek nagy kedvence. Én a pikáns, tonhalas szusit kedvelem a legjobban, egyébként pedig bárhol járok a világban, mindent megkóstolok, szeretem a pakisztáni, az indiai, az arab és a hondurasi konyhát is.



Több hónap gyakorlás



– Pontosan tudom, hogy az ételek minősége az alapanyagokon múlik, ezért mi szinte minden hozzávalót Ázsiából szerzünk be. Amióta a közösségi médiában nagyobb súllyal van jelen Kína, Dél-Korea és Japán, ezen országok ételei iránt is megnőtt az érdeklődés, ezt pedig mi is tapasztaljuk, ezért nyitottam meg tavaly októberben az ázsiaialapanyag-boltunkat Nyíregyháza belvárosában – mondja Tóth Péter, akitől megtudjuk, hogy szusit készíteni egyáltalán nem könnyű, sőt! Több hónapig kell gyakorolni ahhoz, hogy egy-egy tekercs szép legyen, és ne essen ki a közepe. Nem mindegy, meddig fő a rizs, az sem, hogy milyen szorosan tekerik fel, ők azt, ami nem tökéletes, nem küldik ki a megrendelőknek.



Azt mondja, mindig a lehető legmagasabb minőségre törekszenek, és számára nagy élmény, hogy egyetlen kis tekercs- ben meg tudják mutatni a specialitásaikat.