Az emberek többsége szereti a kihívásokat, a komfortzónán kívüli tevékenységet, és ha ez játékos formában valósul meg, garantált a siker. Ez a recept vezetett ahhoz, hogy az 1982-ben Kanadából induló Kihívás Napja meghonosodjon Európában és szerte a világon – hazánk 1991-ben csatlakozott a kezdeményezéshez.

– Az utóbbi években egy kissé háttérbe szorult Magyarországon a Kihívás Napja, éppen ezért tartom fontosnak a mai eseményt, mert így talán több megyei iskola, intézmény, egyesület csatlakozik az idei, országos szintű megmozduláshoz – fogalmazott a keddi sajtótájékoztatón Baracsi Endre.

A megyei diáksport és szabadidő egyesület elnöke elmondta, a Kihívás Napjára a kihivasnapja.hu/regisztracio oldalon lehet jelentkezni május 20-áig. – Várjuk a települési önkormányzatok, cégek, oktatási intézmények és egyesületek regisztrációját. Mindössze 15 perc közös testmozgásról szól – emelte ki Baracsi Endre, aki szerint a sport, a testmozgás mind az egyén, mind a közösség számára fontos, hiszen amellett, hogy egészségmegőrző szerepe van, a közösségformálásban és az érzékenyítésben is nagy szerepet játszik.

Sosem késő elkezdeni

– A sport, a mozgás minden korosztály életében ott van vagy ott lehet – vette át a szót a megyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár, aki elmondta, ő maga negyvenkilenc éves korában kezdett el rendszeresen kocogni. – Sosem késő belefogni valamilyen mozgásformába, ezért ajánlom én is minél több embernek, egyesületnek, cégnek és önkormányzatnak, hogy csatlakozzon a megmozduláshoz – fogalmazott Seszták Oszkár, aki hozzátette, még emlékszik, a kilencvenes évek elején frissen megválasztott képviselő volt, mikor hazánk is csatlakozott a Kihívás Napjához. – Azóta egy kicsit háttérbe szorult ez a program, de azon dolgozunk, hogy új erőre kapjon – emelte ki a megyei közgyűlés elnöke.

A sajtótájékoztatóra meghívást kapott Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének elnöke is, aki elmondta, a látássérültek sportolási lehetőségei meglehetősen behatároltak, de ez nem jelenti azt, hogy nem mozognak semmit. – Az egyesület tagjaival szépen, lassan felfedezzük magunknak a megyeszékhely kondiparkjait. Ebben segítenek az önkénteseink is, akik megmutatják, mit és hogyan kell csinálni. Mi két rendezvénnyel csatlakozunk az idei Kihívás Napjához. Május 18-án délelőtt a Bujtosi-tó melletti kondiparkban fogunk mozogni az egyesületi tagokkal, míg május 26-án 10 órakor a Sóstói Múzeumfaluban jövünk össze egy közös tornára. Mindkét helyszínen bárki csatlakozhat hozzánk – emelte ki Nemes-Nagy Tünde.

A sajtótájékoztató résztvevői egyetértettek abban, hogy a sport olyan terület, ahol egyszerre lehet jelen az egészségmegőrzés és az érzékenyítés.



Borítókép: Nemes-Nagy Tünde, Seszták Oszkár és Baracsi Endre | Fotó: Dodó Ferenc