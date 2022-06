A szülő védőnője is ő volt



– Fontos feladatunk van a megelőzésben, a szűrések és védőoltások megszervezésében. A gyerekek bármilyen gonddal fordulhatnak hozzánk, a koronavírus-járvány után pedig azt láttuk, hogy a mozgásszegény életmód, a társak nélkül töltött hónapok rányomták a bélyegüket a fiatalok életére is. Testileg és lelkileg is megviselte őket a pandémia és az azzal kapcsolatos korlátozás. Van, akinek jelentős súlyfelesleg, míg másnak komoly testsúlycsökkenés miatt kell tanácsot adnunk, segítenünk, s látjuk azt is, hogy mentálisan is mély nyomokat hagyott bennük ez az időszak. Most ezeket próbáljuk közösen megoldani, kezelni, s ha kell, segíteni az egész családot. Bodnárné Mazin Mariann hozzátette: a járvány alatt a területi védőnők online végezték a tanácsadást, az iskolai védőnőknek pedig nagyon gyorsan kellett bepótolni a szűréseket, vizsgálatokat és megszervezni a kötelező védőoltásokat.



– Személyesen szeretünk foglalkozni a gyerekekkel, majd természetesen konzultálunk a szülőkkel is annak érdekében, hogy a leghatékonyabban segíthessük a gyerekeket. Örülök, hogy nagyon jól tudok velük együttműködni, megfogadják a tanácsokat – tette hozzá, s mosolyogva megjegyezte: van olyan szülő, akinek ugyancsak ő volt az iskolai védőnője.



Több mint 100 éve bizonyít



A Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság nevében Csikós Péter igazgató köszöntötte a város 35 területi és 25 iskolai védőnőjét.



– A legszebb, a legnehezebb és a legfelelősségteljesebb munka az önöké, amit nagy hivatástudattal lehet jól végezni – mondta köszöntőjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – A magyar védőnői szolgálat világszerte elismert és kivételes nemzeti érték, Nyíregyházának pedig mindig fontos volt, hogy elismerjük és megbecsüljük a munkájukat, a megvalósult fejlesztésekkel, intézkedésekkel pedig a feladatellátásukat kívántuk segíteni. Köszönet és tisztelet jár azért, hogy a pandémia alatt is kiválóan helytálltak szakmailag, s emberileg egyaránt.



Egy rövid időutazáson Balázsi Ildikó megyei vezető védőnő felidézte, ahogy 1915-ben megalakult a Stefánia Szövetség, majd annak jogutódjaként a védőnői szolgálat, amely több mint 100 éve folyamatosan bizonyítja létjogosultságát.



Kiemelte, hogy a védőnők munkájának is köszönhetően a 300-ról 6 ezrelékre csökkent a csecsemőhalandóság, 30 év alatt 40 százalékkal kevesebb lett a terhességmegszakítás, a világszínvonalú kötelező védőoltási rendszer eredménye, hogy a magyar családok az elmúlt 100 évben nem találkoztak súlyos járványokkal. A területi védőnők évente 80-100 ezer várandóst vesznek nyilvántartásba, követik a magzat fejlődését, az anya egészségi állapotát, majd a megszületés pillanatától jelen vannak a családok életében, követik a gyerekek fejlődését iskolás korukig, onnantól az iskolai védőnők vigyáznak rájuk.



Ellátják a menekülteket is



– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 334 védőnő dolgozik, tartósan üres állás nincs – mondta Balázsi Ildikó, s szavaiból kiderült, köszönhető ez annak is, hogy a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán itt képzik a szakembereket. A tevékenységük sokat változott, de az alapfeladat, a magzat, a gyermekek, a nők és családok védelme megmaradt. Majd utalva az Ukrajnában dúló háborúra, elmondta, e humanitárius válságban a védőnők a menekültek, menedékesek eseti ellátásában minden segítséget megadnak.



Munkájuk kihívásairól Dévaldné Türk Csilla járási vezető védőnő, Új irány a védőnői ellátásban címmel pedig Gerda Klára megyei kollegiális védőnői mentor tartott előadást, majd a szakembereket ajándékkal és virággal köszöntötte Nyíregyháza polgármestere és az alapellátás igazgatója.