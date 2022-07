Szerte az országból ötven általános iskola pályázott sikerrel az „Év Állatvédő Általános Iskolája 2022” elnevezésű felhívásra. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora adta át a pályázat okleveleit az egyetemen megrendezett díjátadó ünnepségen, Budapesten.

Megismerni az állatokat

A rektor az ünnepségen elmondott köszöntőjében kiemelte: ötven iskola vált jogosulttá az „Állatbarát Általános Iskola” cím használatára egy éven keresztül. Sótonyi Péter méltatta a kezdeményezés jelentőségét, azt a törekvést, hogy az állatok megismerésére és védelmére irányuló oktatási tevékenység már az egészen kisgyermekek tanítási programjában is megjelenjen. Az egyetem rektora kiemelte: az ország minden részéből érkező pályaművek színvonala az idén is örömteli meglepetést okozott az pedagógusokból és állatvédelmi szakemberekből álló szakmai zsűrinek.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye is beküldte a pályázatát a felhívásra. Törekvéseiket végül siker koronázta, így egy éven keresztül ők is viselhetik az „Állatbarát Általános Iskola” kitüntető címet. A részletekről az intézmény vezetője, Rusznyák László beszélt lapunknak.

– Két kolléganőm rakta össze az iskola pályázatát, az oklevelet pedig személyesen vettem át az Állatorvostudományi Egyetemen. Hogy minek köszönhető a sikerünk? Az egyik része az állatsimogatónk, ahol tyúkok, kecskék, cicák, fürjek és tengerimalacok is élnek. A másik, hogy ez nemcsak annyiból áll, hogy a gyerekek kedvükre simogatják a különféle állatokat, hanem mi a képzési struktúránkba is beépítettük a felelősségteljes állattartás oktatását. A diákjainknak megtanítjuk, hogyan kell hozzányúlni, hozzáérni egy-egy állathoz, hogyan kell őket megetetni. Tudatosítjuk bennük, hogy egy tengerimalac vagy egy cica nem egy plüssállat, amit csak úgy ide-oda rakosgatunk. Azt valljuk, ahogy bánunk az állatokkal, úgy bánunk az emberekkel is – sorolta Rusznyák ­László, akitől megtudtuk, a pályázatra olyan intézmények jelentkezését várták, amelyek kiemelkedően sokat tettek az állatvédelemért, és törekedtek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe változatos és kreatív programok segítségével.

Állatvédelmi továbbképzés

A Szabó Lőrinc-iskola igazgatója hozzátette, az „Állatbarát Általános Iskola” cím használatán túl minden érvényes pályázatot leadó intézmény részt vehet egy állatvédelmi továbbképzésen, amelyet az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja szervez, illetve megkapja az „Állatvédelem gyerekeknek” szerkesztői által készített foglalkoztató digitális változatát.