Tavaly augusztus elsejétől a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány lett a megyeszékhely felsőoktatási intézményének a fenntartója. A működési és a pénzügyi autonómiával elkezdődött a modellváltás folyamata. Szinte ezzel párhuzamosan jött létre a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja, amely a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől új és önálló szervezeti egységként működik. A vezetését, feladatcsoportjainak szakmai koordinálását, személyi és szakmai menedzselését Körei László egyetemi oktató, PhD-doktorandusz végzi. Főállású munkatársként Lutter Krisztina és Molnár Rita személyi segítők biztosítják a napi működést és szervezést. Mi is a funkció a központnak, milyen űrt tölt be?

– A központ az új, vállalati működésbe kapcsolt egyetemi elvárásoknak megfelelve számos innovatív gyakorlatot végez hallgatók és egyetemünk dolgozói lelki egészségének támogatásáért. A városi, a regionális és az országos programokhoz is kapcsolódunk, támogatjuk a tehetséges hallgatóink kapcsolatépítését is - hangsúlyozta Körei László központvezető.

– Ép és speciális szükségletű hallgatóink, egyetemünk egységeinek dolgozói is számíthatnak ránk. Hozzánk bármikor be lehet kopogni, lehet regisztrálni is és csoportos, illetve személyre szabott szolgáltatásokat igényelhetnek.

Körei László hozzáfűzte, hogy a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ kiemelt missziója a hallgatók lelki egészségének támogatása, mentális állóképességük megőrzésének elősegítése. Ebben a pandémia alatt, s után, valamint a hallgatói lemorzsolódás elleni küzdelemben jelentős eredményeket sikerült elérni.

– Központunk jelentős küldetése a hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása. Mindezekkel összefüggésben tanulmányi ügyekben, karriertervezési kérdésekben is hatékonyan támogatjuk hallgatóink mindennapjait, hogy minél tartalmasabb módon és élménydúsan éljék meg az egyetemi polgári lét szellemi és tárgyi, környezeti atmoszféráját. Egyre aktívabban támogatjuk egyetemünk dolgozóit is, a felmerülő igények szerint – tette hozzá Körei László az első tanév után. Van még bőven fejlesztendő terület, de fontolva haladva építkezünk.

A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagja Körei László bizottsági elnök, központvezető, Harsányiné dr. Petneházi Ágnes pszichológus, adjunktus, Oroszné dr. Balla Beatrix jogász, ügyvivő szakértő, Tamás István hallgatói delegált tag és dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár, preventív mozgásterapeuta. Valamennyien hatékonyan támogatják szakterületüknél fogva a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkáját. Szatmáry Ágnes pszichológus, mesteroktató a pszichológiai tanácsadásban, dr. Nagy Andrea docens pedig a hallgatói jogsegély kérdéseiben segít be eseti jelleggel a központ munkájába. A Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője, Nagyné Erdős Judit és munkatársai a szakmai együttműködésben támogatják a mindennapok során az új egységet.

– Az egyetem legtöbb egységével, intézeteivel folyamatosan építjük kapcsolatainkat. A legintenzívebben a Testnevelés és Sporttudományi Intézettel, a Történettudományi és Filozófia Intézettel, valamint az Alkalmazott Humántudományok Intézetével működünk együtt. Külön öröm, hogy a rektori és a kancellári terület is támogatja az új központ misszióját– mutatott rá Körei László, aki megerősítette: – Központunk rendkívül komolyan veszi és támogatja a Nyíregyházi Egyetem indikátorainak teljesítését. Tudománynépszerűsítő előadásokat is szervezünk, oktatói státuszban lévő kollégáink folyamatosan publikálnak, beiskolázási aktivitásunk látványos és markáns. Több tucat középiskolával építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatokat, felzárkóztató kurzusainkon igyekszünk csökkenteni a hallgatói lemorzsolódást, s az egyénre szabott személyi segítésnek köszönhetően elmondhatjuk, hogy építjük a gondoskodó egyetem stratégiáját. Egyre aktívabban veszünk részt a nemzetköziesítésben is, a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársait, mentorait és a hallgatókat is folyamatosan támogatjuk.

– Az igények szerint pályaorientációs, karriertanácsadási, életvezetési, mentálhigiénés konzultációk, továbbá pszichológiai tanácsadások is elérhetők központunkban, melyekre a központ személyi segítőinél kell bejelentkezni. Folyamatosan dolgozunk a lemorzsolódást csökkentő, hallgatói bennmaradást támogató transzferek megvalósításán, továbbá az eredményes munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő SKILL-ek kialakításán. Érzékenyítő és attitűdformáló foglalkozásaink rendszeresek, szeptember elején nagy érdeklődéssel kapcsolódnak be hozzánk új hallgatóink. Önkéntes hallgatóinkból egy hatékonyan működő kortárs segítői rendszer kialakításának alapjait teremtettük meg a 2021/2022-es tanév beindítása után. Ennek célja, hogy a felsőbb éves hallgatóink segítsék társaikat az egyetemi évek ideje alatt. Sokat teszünk az előítéletek és a diszkrimináció csökkentéséért.

– A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ alulról építkezik, és fontolva haladva, lépésről lépésre járul hozzá a Nyíregyházi Egyetem vonzerejének növeléséhez, a dolgozói és hallgatói elégedettség, a jóllét és a pozitív szervezeti közeg megteremtéséhez, ezáltal a szervezetpolgári lét átéléséhez. A régió és a térség helyzetét reálisan szemlélve minden erőnkkel egy gondoskodó és szolgáltató egyetem építését katalizáljuk önálló szervezeti egységként, és azt szeretnénk elérni, hogy a Nyíregyházi Egyetem egy olyan munkahely és tudáscentrum legyen, ahol egyre jobb érzés biztonságban dolgozni, tanulni és nyugalmat sugárzó szellemi közegben létezni és folyamatosan fejlődni – jegyezte meg végezetül Körei László központvezető.

– Regisztrált hallgatóink számára egyedi adatlapot biztosítunk a speciális szükségletű hallgatóinkat megillető egyetemi kedvezményekről – mondta Körei László.

– Relaxációs tréningekre és rehabilitációs tornákra biztosítunk igény szerint lehetőséget alagsori egységeinkben. A hallgatóinknak fenntartott nappali pihenőnk számítógéppel, internettel és konyhai eszközökkel felszerelt közösségi térként funkcionál. Családbarát szolgáltatást is nyújtunk: nappali baba-mama helyiségünkben a gyermekmegőrzést és a játékos, hasznos időtöltést biztosítjuk. Nyitottak vagyunk egyetemi polgáraink, dolgozóink, ép és speciális szükségletű, hazai és nemzetközi hallgatóink igényeire, véleményeire és javaslataira. Szolgáltatásaink folyamatosan bővülnek.