A M1 turisztikai műsora, a Nyaralj itthon! nemrégiben Gyulaházára látogatott. Molnár Csilla műsorvezetőnek a község szülöttje, az első és egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan mutatta meg a települést.

Ahogy az a rövid ajánlóban is elhangzott: az Űrhajósok Nemzetközi Szövetségének alapító tagja a nyíregyházi sportreptéren szerette meg a repülést, és itt határozta el, hogy repülőtiszti főiskolára jelentkezik.

Emlékmű az iskolakertben

A Kilián Györgyről elnevezett Repülőműszaki Főiskolát 1967 és 1969 között végezte el Szolnokon, majd 1970–71-ben a Krasznodari Repülőtiszti Főiskola növendéke volt. A magyar légierő tisztjeként 1972-től 1978-ig a pápai repülőtér 47. harcászati repülőezredénél szolgált, ahol 1976-tól első osztályú vadászpilóta lett, 1978-ban pedig önként jelentkezett űrhajósnak. Kiképzését 1978-ban kezdte meg, majd 1980. május 26-án a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén elindult a világűrbe, ahol nyolc napot, húsz órát és 45 percet töltött.

– Ez egy fémből készült, szuperszonikus repülőgép, ami kétszeres hangsebesség fölött, 16–18 ezer méter magasságban képes repülni – magyarázta a gyulaházi Dr. Kozma Pál Általános Iskola kertjében kiállított, gyönyörűen felújított MiG-21F-13-as előtt.

– Ezen a gépen repültem, és fantasztikus dolog itt látni, mint egy emlékművet. Amikor itthon vagyok, mindig eljövök, hiszen a szülőházam is itt van – tette hozzá elérzékenyülve az asztronauta. A gépen az 1980 felirat olvasható – ennek oka az, hogy Farkas Bertalan maga kérte, tüntessék fel a repülőn az esztendőt, amikor kijutott a világűrbe.

Gyulaháza feltehetően már az őskorban is lakott terület volt. Névadója Gyula vezér, akit a község első birtokosaként tartanak számon.

– Valamikor itt gyerekeskedtem, és abban a templomban éreztem először a súlytalanságot – mutatott a település központjában magasodó református templomra –, tudniillik én harangoztam – magyarázta széles mosollyal a műsorvezetőnek a többszörösen kitüntetett űrkutató és űrhajós.

– Bemutatom a fiatal Farkas Bertalant, furcsa, hogy milyen szép, fekete bajsza volt, most meg már... – simogatta az ősz szőrzetet a 72 esztendős vadászpilóta a községi könyvtár szomszédságában berendezett, állandó űrhajózás-történeti tárlat bejárásán, ahol a számos érdekes relikvia mellett egy életnagyságú bábu is helyet kapott.

Végigkísérte az életét

Farkas Bertalan gyermekkorában a repülés helyett egy sokkal földhöz ragadtabb pályáról álmodozott: focista akart lenni. A futball szeretete az egész életét végigkísérte, a csillagvárosi csapatba is beválasztották, azonban mint azt elárulta, az űrhajósok nem rúghatták a bőrt. A forgatáson viszont passzolgatott egy keveset a Gyulaháza KSE játékosaival. Természetesen ezt a ziccert nem hagyhatták ki a helyi focisták: a rövid edzés után mindannyian készítettek egy-egy közös képet a magyar asztronautával.