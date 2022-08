Csattognak az ollók, zúgnak a varrógépek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyíregyházi Csoportja Arany János utcai székhelyén. A segítő szervezet lelkes dolgozói ezúttal az iskolakezdés terheit szeretnék enyhíteni a rászoruló családok körében.

Hétfőn osztják szét

– Tolltartókat és hátizsákokat készítünk a tanévkezdés előtt álló gyerekeknek, mindezt feleslegessé vált textilanyagok, gombok újrahasznosításával – mutatta ottjártunkkor Lacziják Jánosné Zsuzsa.



– Évtizedes hagyománya van már ennek nálunk, akárcsak a mindenszentek előtti koszorúkötésnek, illetve a karácsonyi élelmiszercsomag-osztásnak. Egyre több a nehéz sorsú család, a növekvő kiadások miatt vélhetően még többen fognak majd bekopogtatni az ajtónkon – tette hozzá a csoportvezető. A nyíregyházi csoport jószolgálata azonban nem merül ki ennyiben: augusztus 24-től 27-éig 10 és 18 óra között tanszergyűjtést tartanak Nyíregyházán, a Korányi és a László utcai Interspar áruházak területén.



– A standjainknál minden adakozni vágyó vásárló felajánlhat írószereket, füzeteket, bármit, aminek helye lehet a rászoruló diákok táskájában, beleértve egy kis édességet vagy akár tartós élelmiszereket is. Nem vagyunk naivak, tudjuk, az áremelések még inkább behatárolják a segítők mozgásterét, ugyanakkor reméljük, hogy lehetőségük szerint sokan hozzájárulnak majd az akciónk sikeréhez, és a szeretetszolgálat ezúttal sem vall kudarcot. Az adományokból összeállított tanszercsomagokat augusztus 29-én, hétfőn 13 órától osztjuk ki az Arany János utca 7. szám alatt – adta hírül Lacziják Jánosné.



Tölts meg egy táskát jósággal! – kérte ebben az évben is a Labor Café. A nyíregyházi adománykávézó az iskolába induló, nehéz sorsú gyerekeknek és családjuknak szeretne segítséget nyújtani. A közösségi tér önkéntesei a nyár hátralévő részében is fogadják a felajánlásokat: új vagy használt, jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, író- és tanszereket, füzeteket.

Fontos az újrahasznosítás

– Az akciót 2015-ben indítottuk, s az utóbbi két évben a Máltai Szeretetszolgálat és iskolai szociális munkások segítségével juttattuk el oda, ahol a legnagyobb szükség volt ezekre a dolgokra. Természetesen a Labor látókörében is vannak olyan családok, akiket tanévkezdéskor támogatunk, és az idén már a Kárpátaljáról és Ukrajnából érkezettek beiskolázott gyermekeihez is eljuttatjuk az adományokat, valamint megvesszük nekik a szükséges tanszereket, írószereket – mondta el lapunk érdeklődésére Fekete Éva. Az adománykávézó ötletgazdája és vezetője hozzátette: elsősorban arra igyekeznek rávezetni az embereket, hogy a megunt, már nem trendi, feleslegessé vált dolgaikat adományozzák el ahelyett, hogy kidobnák.

– Ahogy meg kell tanulnunk adni, úgy az újrahasznosításról, a továbbadásról, a fenntarthatóságról, a „zöld” gondolkodásmódról is fontos beszélni. Biztos sok helyen maradtak tavalyról olyan füzetek, amiket az idén már nem használhatnak, vagy a korábban imádott tolltartók mintája mostanra „ciki” lett, és már nem akarják magukkal vinni a suliba a gyerekek. Ezeknek viszont a rászoruló diákok nagyon örülnének, mert talán másmilyen nem is lenne nekik.

Több mint ajándék

A háború miatt és a nehéz gazdasági helyzetben talán most minden korábbinál több család várja aggodalmakkal az őszt. Az Ökumenikus Segélyszervezet az idén is meghirdette iskolakezdési akcióját. Olyan gyermekeket támogatnak, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyeik társaiknál, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket – olvasható honlapjukon. Küldetésükhöz, hogy minden gyermeknek személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat adhassanak át tanévkezdésig, pénzadományokra van szükség. A legszegényebb gyermekeknek ezek a csomagok többet jelentenek ajándéknál: egy jó minőségű tolltartó, füzetek, tornazsák vagy ünneplőruha esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba. CsA, PI



Pujzakova Klára a szabásmintákért felel, Tóth Andrásné pedig nem hagy elvarratlan szálakat

Fotók: Máltai Szeretetszolgálat

Felajánlhat írószereket, füzeteket, bármit, aminek helye lehet az iskolatáskában Lacziják Jánosné

A Kárpátaljáról és Ukrajnából érkezettek beiskolázott gyermekeihez is eljuttatjuk az adományokat Fekete Éva